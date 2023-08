RUGBY. Les Fidji avec du TRÈS lourd face au XV de France ! Radradra, Tuisova et Botia titulaires !

Les Fidji sont prêtes à en découdre avec le XV de France en match de préparation. Découvrez la composition des joueurs du Pacifique face aux Bleus.

Les Fidji sont prêtes à en découdre avec le XV de France dans un duel qui s'annonce épique. Ce samedi, les Bleus retrouvent les joueurs du Pacifique pour leur troisième match de préparation à la Coupe du monde. Si le staff tricolore a choisi d'aligner une équipe remaniée, du côté de Raiwalui, on a fait le choix de présenter un XV très compétitif.

On note le retour en force de Vinaya Habosi. Après une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains, le voilà prêt pour affronter la France. Un atout majeur pour le Racing 92 mais surtout pour la sélection nationale.

Et ce n'est pas tout ! Le capitaine des Fidji pour ce choc n'est autre que le redoutable Semi Radradra. Le centre sera épaulé par d'autres briscards du Top 14 français, à l'instar du Rochelais Levani Botia, du Racingman Josua Tuisova et du Bayonnais Sireli Maqala. Une armada prête à en découdre face aux Tricolores.

Le milieu de terrain verra l'association de Radradra avec le vaillant Iosefo Masi, pendant que Caleb Muntz prendra les commandes en tant que demi d'ouverture. Frank Lomani l'accompagnera pour former la charnière.



Et que dire de cette 3e ligne Botia, Meli Derenalagi et Viliame Mata. Dans la cage, c'est du costaud avec Isoa Nasilasila et Te Ahiwaru Cirikidaveta. Et pour compléter le paquet d'avants, le talonneur Tevita Ikanivere, solidement encadré par les piliers Eroni Mawi et Mesake Doge.

"C'est l'une des meilleures occasions de se tester dans différents domaines. Toute l'équipe a travaillé dur ces derniers jours depuis son arrivée à Pornic et nous sommes prêts pour le match", a déclaré avec assurance le sélectionneur Raiwalui.