RUGBY. Les All Blacks font-ils encore peur au XV de France d'Antoine Dupont ?

France et Nouvelle-Zélande s'affrontent dans un choc mythique, entre respect et rivalité. Les Bleus, confiants, défient des All Blacks revigorés. Qui dominera ce face-à-face légendaire ?

Une rivalité légendaire au cœur du rugby mondial

France contre Nouvelle-Zélande : un duel qui fait frissonner les passionnés de rugby à travers le monde. Ce match, bien plus qu'une simple rencontre, symbolise l'affrontement entre deux philosophies de jeu. Mais en 2024, les All Blacks inspirent-ils encore la crainte au XV de France ? Fabien Galthié et ses hommes, forts de cinq années de travail collectif, abordent cette affiche avec une sérénité toute nouvelle.

Une approche rationnelle selon Fabien Galthié

Fabien Galthié refuse de céder à l'émotion. Lorsqu'on l'interroge sur ce rendez-vous, il insiste : "Je crois surtout qu'on a une approche très rationnelle du rendez-vous", explique-t-il. Selon lui, cette préparation s'appuie sur l'expérience accumulée depuis leur premier affrontement en 2021, qui marquait une étape clé dans leur parcours. "Je considère qu'on démarre vraiment maintenant le chemin pour l'Australie", précise-t-il, soulignant la maturité tactique et physique acquise par l'équipe.

Antoine Dupont : entre respect et ambition

De son côté, Antoine Dupont, capitaine et symbole de cette équipe, mesure l'importance de ce choc face à une Nouvelle-Zélande revigorée : "Ils ont retrouvé leur rugby et certainement leur meilleur niveau. C'est une équipe mythique, qui a fait rêver des générations", confie-t-il via RMC. Mais le demi de mêlée reste confiant. Après la victoire historique de 2021 (40-25), les Bleus savent qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs, à condition de répondre présents.

Pour le centre Gaël Fickou, l'équilibre des forces est évident : "Je pense que c’est du 50-50. On a autant de talent qu’eux." Conscient du défi, il met en avant via Le Figaro l’excitation particulière qui accompagne ces confrontations. "Ce sont toujours des matchs extraordinaires, avec une ambiance extraordinaire. Cela fait partie des grands matchs que les Français adorent voir."

Une Nouvelle-Zélande en pleine forme

Les performances récentes des All Blacks impressionnent. Leurs démonstrations face à l'Angleterre et l'Irlande ont prouvé que l'équipe néo-zélandaise est de retour à son meilleur niveau. Rapide, physique et inspirée, elle reste un modèle de constance et d'efficacité. Pour la France, l'enjeu sera d'imposer son rythme et de ne pas laisser les triples champions du monde dicter le tempo.

Je pense que l’on n’a pas à rougir face aux All Blacks. On a toutes nos chances de gagner ce match. (Grégory Alldritt pour Le Parisien)

Si la mythologie des All Blacks a parfois paralysé les adversaires, ce n'est plus le cas pour ce XV de France. L'équipe de Galthié, nourrie par ses succès récents, semble mieux préparée que jamais à relever ce défi. "On respecte le haka, mais on n’a pas peur", a récemment déclaré Fickou. Une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit des Bleus avant ce choc.

Un test grandeur nature avant l’Australie

Ce France - Nouvelle-Zélande va bien au-delà du simple résultat. Avec la Coupe du Monde 2027 en ligne de mire, c'est une première répétition générale face à une équipe de légende. Pour les Bleus, c'est aussi une occasion unique d'engranger de la confiance. Rendez-vous sur le terrain pour voir si les hommes de Galthié sauront prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs.