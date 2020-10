Rugby - Les 8 bonnes raisons d'aimer un couvre-feu à 21 heures

Le couvre-feu à 21 heures dans ta région n'est pas qu'une mauvaise chose. Tu as aussi d'autres bonnes raisons d'aimer rentrer plus tôt.

Ton retard à l'entraînement qui a été avancé est maintenant justifié

Tu en as marre de payer des amendes pour tes retards alors que tu passes la journée à ne rien faire ? Le couvre-feu te donne une bonne raison d'être en retard. Par contre, l'heure de fin d'entraînement doit être respecté, tu ne vas pas rentrer après 21h, merde !

Tu peux regarder du Top 14

Si tu as saigné toutes les excuses possibles pour ne pas regarder de Top 14, c'est désormais terminé. En plus, les Agen-Brive resteront les seuls matchs à 21h. Dis-toi que tu vas découvrir des joueurs qui pour toi n'existaient que sur les résumés de match.

Tu peux éviter la Pro D2

Les matchs à 19h pou 20h, en plein entraînement, c'est ballot. Mais il faudrait arrêter de dénigrer un championnat qui ressemble fortement au tien.

Plus de séances vidéos

Les séances vidéos où tu passes plus de temps à brancher l'ordinateur, avec des actions filmées par un Wiko et une analyse qui dit ce qu'elle veut, c'est terminé. Plus le temps pour regarder la télé, hormis après 21h.

Les retours en bus de 21h à 6h

Si être dans un bus est une dérogation, les longs déplacements pourraient te faire connaître un retour majestueux. Imagine toi partir à 21h du club adverse, et arriver à 6h chez toi. Que le pousse au crime se pose des questions sur ses horaires.

Tu gagnes des points de vies avec maman

En étant à la maison de bonne heure, ta copine/copain/femme/concubine sera la plus heureuse. Mais toi aussi ! A la fin de ce couvre-feu, disons en 2022, la balance penchera de ton côté pour les troisièmes.

Tu vas pouvoir regarder Koh-Lanta

Le confinement t'a redonné goût et foi dans le manioc et les crises d'ego sur une île déserte. Au final, remplace la manioc par un poulet pâtes et les crises d'ego par... des crises d'ego, et tu es dans un club de Fédérale.

Tu évites une propagation du virus

Et oui, on l'oublie vite.