A Paris, l'équipe de France de Rugby Fauteuil vise le titre européen

Du 22 au 26 février, se déroulera l'Euro de Rugby Fauteuil à Paris. Les huit meilleures nations européennes se disputeront le titre de champion d'Europe.

Les treizièmes championnats d'Europe de Rugby Fauteuil débutent ce mardi 22 février à Paris jusqu'au dimanche 26. Huit équipes sont en lice pour décrocher le titre de champion d'Europe. Parmi lesquelles la grandissime favorite la Grande-Bretagne, médaillée d'or aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo et triple champion d'Europe en titre. Sept fois vainqueurs de la compétition depuis sa première édition en 1995, les Britanniques auront comme principal adversaire l'équipe de France, à domicile pour l'occasion.

Les chances des Bleus

Toujours bien placée, mais jamais récompensée, cet Euro est peut-être le moment d'ouvrir l'armoire à trophée de l'équipe de France. Participants à seulement leur troisième édition, les coéquipiers du capitaine Corentin Le Guen, comptent bien remporter la médaille d'or aux dépens de la Grande-Bretagne. Médaillés de Bronze en 2019 à Vejle (Norvège) et en 2017 à Koblenz (Allemagne), il est temps de franchir un cap.

Le sélectionneur de l'équipe de France William Ybert, se veut ambitieux. "On est très confiants de nos forces. Nous sommes capables de battre la Grande-Bretagne. Nous avons échoué de très peu aux derniers JO contre l'Australie et le Japon qui sont des nations majeures". Le départ de la star emblématique de la Grande-Bretagne Jim Roberts, laisse de belles perspectives aux Bleus. "Personne ne sait comment cette équipe jouera sans lui, analyse Ybert. Il faut néanmoins rester humble, mettre les ingrédients les uns après les autres ".

Cet Euro est tout de même une opportunité en or pour la discipline de se faire connaître. Avec seulement 15 clubs partout en France pour environ 300 licenciés, c'est une visibilité non négligeable qui est donné au Rugby Fauteuil. "Il a fallu quand même changer les parquets (rire) car la mairie avait peur qu'on abîme celle qui est déjà posée [...]. C'est un sport qui coût très cher. Un fauteuil revient minimum à 8000 euros pièces ! Grâce à cet Euro, nous pourrons nous lancer de la plus belle des manières et profiter de la Coupe du Monde 2023, les Jeux Olympiques de Paris, et la Coupe du Monde de Rugby à 13 en 2025 où il y aura le Rugby Fauteuil. On peut espérer gagner des partenaires et des licenciés ces trois prochaines années ".

VIDÉO. Reportage au coeur de France rugby fauteuil avant les Jeux Paralympiques

Quelques rappels sur le Rugby Fauteuil

Nous profitons de cet article pour rappeler quelques bases sur ce magnifique sport. Tout d'abord il se joue à 4 contre 4, sur un terrain de basket avec un ballon de volley. Le but étant de franchir une zone d'en-but délimitée par des plots, au bout des 32 minutes de match, l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Mais attention, il y a des réglementations sur les joueurs alignés sur le terrain !

Chaque joueur présentant ou pouvant présenter un handicap différent, ce dernier est classifié par catégorie de handicap. En clair, il y a sept gravités/catégories. Chacune d'elle donne une valeur de point à un joueur (de 0,5 pour les "plus" graves à 3 pour les "moins" graves, on précise que ces classifications sont utiles pour juger la mobilité des joueurs uniquement). Ces valeurs sont utiles pour que les entraineurs alignent une équipe, de façon à ce que la valeur totale des handicaps des joueurs ne dépasse pas les huit points. Ainsi donc, l'équité est respectée de manière que chaque joueur et handicap ait sa place sur le terrain.

Le Tournoi

Huit équipes qualifiées séparées en deux poules de quatre. La poule A, comprenant la Russie, la Suisse, le Danemark (finaliste de l'édition 2019) et donc la France. La poule B, comprenant la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne et l'Allemagne. Les deux premiers de chaque poule rejoignent les demi-finales, les autres disputent les matchs de classement.

Toute la compétition se déroule au Hall Carpentier à Paris.

Matchs de l'équipe de France :

France - Suisse, 22 février à 18h15

France - Danemark, 23 février à 15h30

France - Russie, 24 février à 18h00

Phases finales