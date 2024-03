RUGBY. Le pari béarnais : Comment Luke Whitelock est devenu plus qu'un joueur pour Pau

A 33 ans, le Néo-Zélandais Luke Whitelock s’est parfaitement intégré à Pau, prenant même le rôle de capitaine. Logique, pour un joueur devenu indispensable.

Cette saison, Luke Whitelock a disputé 17 des 19 matchs de championnat possibles. Une régularité étonnante pour un joueur qui a connu le plus haut niveau international avec 7 sélections sous le maillot des All Blacks.

Après une carrière déjà bien remplie en Super Rugby, avec des passages aux Crusaders (avec son frère Sam) puis aux Highlanders, dont il était le capitaine de la franchise. Luke Whitelock aurait pu poser ses valises dans le Béarn pour profiter du charme de la ville paloise et de la région.

Ce serait mal connaître le polyvalent troisième ligne qui s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Précieux en touche, perforant et très actif sur les phases défensives, le Néo-Zélandais impressionne et obtient logiquement le rôle de capitaine.

Sébastien Piqueronies, son manager à la Section Paloise, ne tarie pas d’éloges sur son All Black, arrivé en terres paloises en 2019.

Luke est un véritable leader au sein de l’équipe, partout et tout le temps : à l’entraînement, en match, par l’exemple, par la parole. Il incarne les valeurs de notre équipe et notre ambition.’’ Communiqué de la Section Paloise

Une prolongation jusqu’en 2026

A 33 ans, Luke Whitelock n’est quasiment jamais blessé, un argument supplémentaire sur le professionnalisme et l’état d’esprit du joueur qui dispute sa 5e saison de Top 14.

Sa prolongation jusqu’en 2026 est donc une très bonne nouvelle pour la Section Paloise, qui conserve ainsi un de ses principaux leaders.

Si on ne sait pas encore quel sera l’avenir de son frère Sam, actuellement sous contrat avec Pau, mais de nouveau contacté par la Nouvelle-Zélande et le sélectionneur Scott Robertson. Les supporters des verts et blancs peuvent être rassurés, au moins un All Black foulera encore la pelouse du Hameau la saison prochaine.

Après l’annonce de sa prolongation, Luke Whitelock a d’ailleurs voulu témoigner son amour et sa reconnaissance pour la Section.

Je suis très heureux de rester avec le club deux saisons supplémentaires. Je partage pleinement la direction que nous sommes en train de prendre, nous avons un bon équilibre dans notre effectif entre des joueurs d’expérience et des jeunes prometteurs.’’

Je vais continuer à faire mon job pour augmenter nos standards et continuer à faire progresser le projet du club. Ma famille se plait beaucoup en Béarn, nous avons été très bien accueillis et c’est comme une deuxième maison pour nous maintenant.’’

Des Palois qui auront bien besoin de leur capitaine s’ils veulent aller chercher un résultat à Toulouse ce samedi. Au cœur d’une belle saison, l’actuel huitième du Top 14 doit revenir de son déplacement à Ernest-Wallon avec des points, pour recoller aux 6 premières places qualificatives, synonymes de phases finales.