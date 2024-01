RUGBY. Le groupe de l'Ecosse avec le Toulousain Blair Kinghorn et le Toulonnais Ben White pour le 6 Nations 2024

Gregor Townsend a nommé une équipe de 39 joueurs pour le Six Nations 2024. Le Toulousain Blair Kinghorn est bien présent tout comme le Toulonnais Ben White.

RUGBY. 6 Nations 2024. Le groupe du Pays de Galles avec North et Rowlands mais sans Rees-ZammitAlors que Fabien Galthié dévoilera un premier groupe de 34 joueurs ce mercredi en vue du Tournoi des 6 Nations, Warren Gatland et Gregor Townsend ont pris les devants. Comme le sélectionneur gallois, l'entraîneur en chef du Chardon a dévoilé une liste de 39 joueurs pour le prochain Six Nations 2024.

On note également la présence de quatre joueurs non sélectionnés dans le groupe : les piliers Alec Hepburn et Will Hurd, l'ailier Arron Reed et le 3/4 Harry Paterson.

Le Toulousain Blair Kinghorn est bien présent tout comme le Toulonnais Ben White. Mais la majeure partie des éléments retenus évoluent à Edimbourg ou à Glasgow.

Au total, la liste comprend 15 joueurs des Glasgow Warriors, 13 d'Édimbourg et 11 autres qui évoluent hors de l'Écosse comme Christie aux Saracens, Hurd à Leicester et Bayliss à Bath.

Glen Young revient en deuxième ligne dans la sélection nationale après avoir été sélectionné pour la dernière fois contre l'Argentine en 2022. Tout comme Rory Hutchinson, qui fait partie des cinq centres retenus.

Retour également à l'ouverture d'Adam Hastings après une blessure aux côtés de Finn Russell, Ben Healy et du trio de demis de mêlée Ben White, Ali Price et George Horne.

Après un match d'ouverture contre le Pays de Galles à Cardiff, l'Écosse accueillera la France et l'Angleterre à Murrayfield avant de clôturer le 6 Nations 2024 par des déplacements à Rome, pour affronter l'Italie, et à Dublin pour défier l'Irlande.