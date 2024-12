RUGBY. Le champion olympique Antoine Zeghdar de retour en Top 14 suite à une blessure

Cela fait plus de 18 mois qu’il n’a pas foulé un terrain de Top 14. Pourtant, Antoine Zeghdar devrait bientôt remédier à cela.

Certes, le gaillard formé (essentiellement) au RCT était annoncé comme un joueur de France 7 pour la nouvelle saison. Il a d’ailleurs performé lors des 2 premiers tournois du circuit 2024/2025 avec les jeunes Bleus, dans un jeu qui lui sied parfaitement.

Mais par la force des choses, le champion olympique va retourner à Castres, le club avec lequel il est sous contrat, selon le Midi Olympique. Et ce pour pallier la longue absence de Christian Ambadiang, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou il y a quelques semaines.

Sans son nouveau facteur X, le CO avait donc besoin de renforcer ses lignes arrières et Zeghdar, au nom de sa polyvalence (centre/ailier) et de son gabarit (1m98 pour 103kg) convenait parfaitement.

Comme pour d’autres joueurs évoluant avec France 7 mais sous contrat avec un club de Top 14, son retour était une possibilité évoquée dans la convention tripartite signée par le club, le joueur et la FFR, comme le précisait ce communiqué :

"Au terme de négociations avec lui et la Fédération Française de Rugby, le CO a accepté de laisser Antoine Zeghdar à la disposition de la FFR pour la saison en cours. Cet accord prévoit qu’Antoine Zeghdar est susceptible d’être réintégré dans l’effectif du CO en cas de nécessité sportive c’est-à-dire de blessures dans la ligne de trois quarts du club."

Ainsi, l’enfant du 06 va prochainement apporter sa puissance sur les pelouses du Top 14. Un championnat dans lequel il ne s’est jamais vraiment imposé. Mais il reviendra cette fois-ci avec un tout autre statut…