RUGBY. Le champion du monde springbok Elton Jantjies suspendu 4 ans

Le demi d'ouverture sud-africain Elton Jantjies a été suspendu pour quatre ans après avoir été testé positif à une substance interdite, le Clenbuterol. A 33 ans, sa carrière est sans doute terminée.

Selon le média Rugby365, le champion du monde 2019 ferait appel de la décision. Néanmoins, Khalid Galant, PDG de SAIDS, a indiqué à News24 "que le délai pour tout appel potentiel de Jantjies était désormais expiré." Son équipe juridique n'aurait cependant pas abdiqué.

Le clenbutérol est un médicament contre l’asthme et la combustion des graisses qui améliore également l’endurance. Il est notamment utilisé par de nombreux bodybuilders pour perdre du poids et gagner en muscle.

C'est en août 2023 que le joueur passé par Pau en 2020/2021 a été testé positif. S'il a nié avoir délibérément pris cette substance, il n'avait pas pu prendre part à la Coupe du monde en France, finalement remportée par ses compatriotes pour la deuxième fois de rang.

"A ce stade, je ne peux pas en dire plus sur le sujet, sauf que j'assure à tous mes soutiens que je n'ai pas pris et ne prendrai jamais délibérément de substance interdite et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver mon innocence", avait-il déclaré à l'époque.

Jantjies a représenté les Springboks à 46 reprises tout au long de sa carrière, remportant la dernière de ces sélections contre l'Australie en août 2022. Vainqueur du Rugby Championship en 2019 puis de la Coupe du monde la même année, il avait ensuite connu plusieurs problèmes.

Il avait notamment été renvoyé du camp de Springbok alors que l'Afrique du Sud était en Argentine pour affronter les Pumas après qu'une prétendue liaison avec la diététicienne de l'équipe Zeenat Simjee a fait la une des journaux. En 2022, selon la presse sud-africaine, il se serait inscrit dans un centre de désintoxication pour toxicomanes.