RUGBY. L'arbitrage, du ''cochage de cases'' ? Ce membre du XV de France le pense

Alors que beaucoup ont critiqué l'arbitrage durant le dernier Tournoi des 6 Nations, un membre du staff du XV de France s'est également exprimé à ce sujet.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour de l'essai de James LoweLe week-end dernier, le Tournoi des 6 Nations 2023 s'est clôturé par une victoire de l'Irlande face à l'Angleterre (29-16). Une rencontre qui a malheureusement eu le droit à sa polémique arbitrale, puisque l'arrière du XV de la Rose Freddie Steward a été exclu peu avant la pause pour une charge qui semblait involontaire. Un carton rouge qui a finalement été annulé par la commission de discipline cette semaine. Cet incident, au-delà d'avoir mis en difficulté les Anglais pour le reste de la rencontre (le score étant de 10 à 6 au moment du carton), a touché d'une certaine manière le XV de France, qui espérait une victoire de la Perfide Albion afin de remporter le Tournoi. D'ailleurs, Shaun Edwards, l'un des membres du staff des Bleus, n'a pas hésité à réagir dans les colonnes du Daily Mail à ce sujet. Pour lui, il est clair que Steward n'aurait pas dû être exclu définitivement : ''C'était une injustice pour Steward lui-même, mais également pour les supporters anglais qui ont payé pour assister à cette rencontre. À mes yeux, cette action méritait à peine une pénalité. Je n'ai aucune idée de ce qu'il aurait pu faire pour éviter le contact''.

RUGBY. Sanctionné d’un carton rouge face à l’Irlande, Freddie Steward finalement blanchiD'ailleurs, l'entraîneur en charge de la défense des Bleus ne s'arrête pas là. Pour lui, le problème est plus global et l'inquiète : ''Les arbitres doivent avoir plus de contrôle et de pouvoir prendre leurs propres décisions. Le problème, c'est que l'arbitrage est devenu un exercice de cochage de cases. Nous avons des arbitres brillants, mais le jeu est essentiellement dicté par les listes de contrôle de World Rugby''. Rappelons que cet Irlande-Angleterre ne fut pas le seul match source de polémiques. L'on pense notamment à la rencontre Irlande-France, qui a beaucoup fait réagir, que ce soit pour le carton jaune d'Atonio, mais surtout concernant l'essai invalable accordé à James Lowe. En espérant qu'en septembre prochain,les polémiques se fassent bien plus rares...