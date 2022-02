RUGBY. Jonny Wilkinson endeuillé après la disparition de son mentor

Les Newcastle Falcons sont orphelins d'une de leur légende. L'ancien entraineur du club du Nord de l'Angleterre, Steve Black, est décédé ce dimanche à l'âge de 64 ans. Connu notamment pour avoir épaulé les grands numéros 10 de l'Angleterre Danny Cipriani mais surtout le champion du Monde 2003 Jonny Wilkinson, il avait été préparateur physique de la tournée 2001 des Lions Britanniques et Irlandais en Australie (série perdue 2 tests à 1). Présent dans l'encadrement de Newcastle United (football) dans les années 90, il est connu pour avoir été un mentor et confident très proche de Wilkinson. Ce dernier d'ailleurs n'hésitait pas à considérer que Black était le "meilleur dans son domaine". De même pour le club des Falcons, où "Wilko" y a passé 12 saisons avant de rejoindre le RCT en 2009, qui a fait part de sa vive émotion sur Twitter.

All at Newcastle Falcons are deeply saddened to learn of the death of our friend and former colleague, Steve Black.



Blackie, you were a true one-off. A Falcons legend who will never be forgotten.



Rest in peace.https://t.co/aTT2OK5n2E pic.twitter.com/jFNKhxIiGG