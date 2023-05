RUGBY. La somme astronomique que va perdre l'ASM la saison prochaine !

Cette saison 2022/2023 n'a pas été une réussite pour le club auvergnat ! Actuellement 11e du Top 14, Clermont ne fera pas parti des huit premières places, synonyme de qualification en Champions Cup.

Une non-qualification qui coûte cher !

Bien que la 11e place de l'ASM soit un réel échec sportif pour Urios et ses hommes, il demeure aussi être un échec financier ! Ces dernières saisons, Clermont était une des équipes habituées aux phases finales de Top 14, et de ce fait, participait régulièrement à la Champions Cup. Pour pouvoir rentrer dans cette compétition, les règles sont simples ! En effet, la Champions Cup comprend les 8 premières équipes au classement du Top 14, de la Premiership, et de l'United Rugby Champioship ! Ensuite, le reste des équipes de ces championnats est rebasculé en Challenge Cup ! Les vainqueurs de la Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup sont aussi qualifiés d'office pour la Champions Cup la saison suivante ! La qualification dans cette compétition européenne est gage de réussite sportive, et avec ceci figure une enveloppe avec un montant bien conséquent ! D'après La Montagne, chaque club qui parvient à terminer dans les huit premiers en championnat perçoit la somme de 756 000 € de la part de l'EPCR en Champions Cup ! Les équipes qui sont redistribuées en Challenge Cup gagnent quant à elles 508 000 € ! Une différence de presque 250 000 € est donc à noter, et Clermont est dans ce cas ! En plus de cela, les matchs de Challenge Cup sont bien moins attrayants que ceux de Champions Cup, et cette différence de niveau se fera ressentir auprès de la billetterie. Néanmoins, le club espère déjà compenser cette perte avec un long parcours dans la compétition, ce qui augmentera le nombre de matchs, et qui rassemblera un maximum de gens au stade !

