RUGBY. La Rochelle avec Seuteni, et des choix forts pour affronter les Saracens en Champions Cup !

Récent vainqueur de Gloucester en huitièmes de finale de Champions Cup, La Rochelle reçoit désormais les Saracens, dans un match très attendu. Quelques changements sont à prévoir dans la composition des locaux.

Un casse-tête en première ligne

Alors que Georges-Henri Colombe a été suspendu quatre semaines par la commission de discipline, pour un déblayage jugé dangereux sur un joueur de Gloucester, quel va être le remplaçant d'Uini Atonio ? De plus, titulaire à gauche de la mêlée, le pilier Argentin Sclavi est sorti en première mi-temps suite à un choc à la tête avec son coéquipier Bourgarit. Cependant, le joueur ne possède aucun antécédent au niveau des commotions cérébrales, ce qui lui permet de reprendre la compétition seulement 7 jours après l'incident. Nul doute de voir le joueur sur la feuille de match, mais sûrement sur le banc de touche cette fois, pour suppléer à Wardi ! Le retour de l'ancien des Saracens, Hayden Thompson-Stringer est alors à prévoir pour remplacer Colombes avec le numéro 17 !

Du mouvement chez les trois-quarts !

Bien que Lleyds ne soit pas encore prêt à postuler pour un match de ce niveau, Seuteni a lui reprit l'entraînement à haute intensité et devrait retrouver le groupe, logiquement. Cette saison, ce dernier marche sur l'eau et depuis quelques semaines, il est devenu un joueur incontournable du XV de départ d'O'Gara. Ensuite, Raymond Rhule a été préféré à Teddy Thomas pour ce match, lui qui avait pourtant inscrit un doublé en huitième de finale. Danty et Hastoy seront également bien titulaires, tout comme l'homme à tout faire, Jules Favre ! Brice Dulin et Kerr-Barlow seront les véritables leaders de cette ligne de trois-quarts !