RUGBY. La Réalité Virtuelle bientôt au soutien du rugby professionnel ?

La technologie de la réalité virtuelle pourrait apporter une révolution dans la préparation mentale au rugby.

La technologie est devenue un allié primordial du rugby. Depuis la fin des années 2000 et l'arrivée de l'utilisation des GPS pour suivre les déplacements des joueurs, les clubs et sélections nationales ont recours de plus en plus massivement aux données et à la technologie pour préparer leurs joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et la réalité virtuelle pourrait bientôt arriver définitivement chez les professionnels. Le chercheur en psychologie dans le sport à l'Université de Burgundy Mickaël Campo, travaillant avec la Fédération Française de Rugby dans un projet d'étude de la Réalité Virtuelle (RV), a expliqué au site Rugby World les objectifs et intérêts de cette technologie.

"La RV n'en est qu'à ses balbutiements", avance-t-il d'emblée. "La préparation mentale doit aller au-delà de ses approches traditionnelles". Il explique également la notion d'identité sociale pour aboutir aux objectifs sportifs d'une équipe :

Je peux me concentrer sur tous mes objectifs personnels et mes valeurs personnelles, et c'est l'identité personnelle, et je peux aussi me concentrer sur l'enjeu de l'équipe, les objectifs de l'équipe et les valeurs de l'équipe.

Nous savons que l'identité sociale et la désirabilité entre le "je" et le "nous" ont des écarts. Nous savons que cela influence mes émotions et mes comportements. Et cela influence les performances. Nous avons donc imaginé un outil pour enrichir ces différents niveaux, pour entraîner les athlètes à faire face à cette variabilité entre le "je" et le "nous".

En clair, l'objectif est de faire en sorte que les joueurs se sentent plus concernés par le groupe et les enjeux que ce dernier se donne. Également apprendre aux joueurs à mieux appréhender leurs émotions. Cela passerait par des simulations de matchs avec du public, des célébrations d'essais, des plaquages manqués, etc. Le tout pour permettre aux joueurs de retrouver au maximum les conditions de matchs en semaine pendant les entrainements.

Nous sommes les premiers à utiliser la réalité virtuelle pour aider les sportifs à gérer leur identité sociale et l'effet de l'identification à l'équipe sur les émotions et les performances individuelles.

Les casques de RV pourraient avoir plusieurs scénarios proposés (en fonction du choix d'une préparation individuelle ou collective) avec une immersion dans le stade du match, l'hymne national chanté, les couloirs et les vestiaires avant la rencontre, des situations de match, etc. Beaucoup de changement sont sans doute encore à prévoir dans l'approche des rencontres pour les équipes professionnelles.