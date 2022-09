RUGBY. La plus intrigante, la plus sereine… Les charnières du Top 14 passées au crible

Alors que la saison va bientôt débuter, nous avons décidé de nous focaliser sur 5 charnières différentes, qui risquent de faire parler d’elles. Bien entendu, cette sélection reste subjective.

Tous deux arrivées à Bayonne durant l'intersaison, Maxime Machenaud et Camille Lopez sont deux joueurs habitués au Top 14, cumulant plus de 21 saisons dans l'élite, et 2 titres de champion de France. Légende de l'ASM pour l'un, véritable taulier du Racing 92 pour l'autre, Lopez et Machenaud formeront donc la charnière du club basque cette saison. Leur capacité à gérer les rencontres, ainsi que leur talent au pied et dans le jeu courant aideront certainement le promu à glaner des victoires importantes, notamment face à leurs concurrents directs. De plus, les deux hommes se connaissent plutôt bien, puisqu'ils ont déjà été associés en équipe de France, mais aussi avec l'équipe de Bordeaux-Bègles, en Pro D2 lors de la saison 2009-2010. En bref, c'est une charnière qui se connaît qui va débarquer à Bayonne, pour tenter de maintenir le seul club promu cette saison.

Comme beaucoup de grosses écuries, le MHR s'est singulièrement renforcé durant l'été, avec l'arrivée de Ben Lam, ou encore celle de Karl Tu'inukuafe. Mais là où le champion de France a le plus recruté, c'est bien au niveau de la charnière ! Malgré des pointures à ce poste (Reinach et Garbisi notamment), le club héraultais a recruté la jeune pépite Léo Coly, ainsi que l'ancien ouvreur du RCT, Louis Carbonel. De quoi imaginer de belles associations dans les semaines à venir ! Et même si les deux Français devront se battre pour gagner une place de titulaire, nul doute que réunir ces hommes sur une même pelouse risque de causer du tort aux défenses adverses. De l'insouciance et de la vitesse, un cocktail parfait donc, pour dynamiser une équipe de Montpellier qui sera attendue au tournant cette année.