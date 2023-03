RUGBY. La France toujours favorite pour la Coupe du monde 2023 malgré le Grand Chelem de l'Irlande

Le Tournoi terminé, les regards se tournent déjà vers la Coupe du monde. La France, 2e du 6 Nations, est toujours favorite pour le titre mondial chez les parieurs.

RUGBY. ''La France a cimenté son statut de favori'', l'avis tranché de la presse étrangèreLe XV de France n'a pas réussi à conserver son titre acquis en 2022 avec le Grand Chelem. La tâche était compliquée, voire impossible pour certains, avec trois déplacements au programme. Mais les Bleus ont prouvé avec leur succès historique en Angleterre qu'ils avaient les ressources physiques et mentales pour réaliser de grandes performances. Qu'on aurait aimé voir les hommes de Fabien Galthié affronter l'Irlande en fin de compétition et non lors de la deuxième journée. Mais cette défaite à Dublin a aussi été bénéfique pour les Tricolores. Si d'aventure ils venaient à remporter la Coupe du monde en octobre prochain, ils pourront sans doute remercier les Irlandais. Lesquels, bien que vainqueurs du Tournoi avec le Grand Chelem cette année, ne sont pas favoris pour le titre chez les bookmakers. Pour l'heure, la France domine toujours les débats chez les parieurs.







C'est notamment le cas du côté de Winamax avec une cote à 3,75 pour les Bleus devant la Nouvelle-Zélande d'Ian Foster (cote à 4). Quant à l'Irlande, elle arrive à la troisième place avec une cote à 5. La tendance est à la même chez de nombreux sites spécialisés si on en croit, Oddschecker, qui recense de nombreuses cotes outre-Manche, avec un trio France/Nouvelle-Zélande/Irlande devant les Sud-Africains et les Anglais. Idem chez les Australiens de ladbrokes.com.au où les Wallabies sont cotés à 10 ! En Afrique du Sud en revanche, les parieurs de chez sportingbet.co.za mettent les Bleus et les All Blacks à égalité (cote à 3,65) devant les Springboks (5,50). Arrive ensuite l'Irlande à 6 et l'Angleterre à 9. Si le XV du Trèfle a prouvé qu'il avait les moyens de remporter le Tournoi, dans cette configuration à trois réceptions notamment, d'aucuns estiment qu'il n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout lors du Mondial. Pour rappel, les Irlandais n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale. RUGBY. Pourquoi l'Irlande peut remporter le 6 Nations mais pas la Coupe du monde ?