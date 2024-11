RUGBY. ''Je ne veux pas avoir de regrets'', la pépite Patrick Tuifua fait un pari audacieux

Le rêve de Super Rugby prime pour Patrick Tuifua. Malgré l’offre de Toulon, le jeune joueur préfère rester en Nouvelle-Zélande pour se lancer chez les Hurricanes. Un choix symbolique.

À seulement 20 ans, Patrick Tuifua fait un choix qui ne manque pas de surprendre. Courtisé par le Rugby Club Toulonnais, le jeune troisième ligne a finalement décidé de rester en Nouvelle-Zélande, là où il a grandi et forgé ses rêves de rugby.

Ce choix, partagé dans les colonnes de L’Équipe, révèle la détermination d’un joueur animé par une ambition claire : disputer le Super Rugby.

Un rêve de Super Rugby

« Je vais effectuer la présaison avec les Hurricanes », confie-t-il. Le programme est déjà tracé : de novembre à février, Patrick Tuifua va tenter de s’imposer au sein de la franchise néo-zélandaise. « Ensuite, j’espère décrocher un contrat et jouer le Super Rugby. »

Un rêve de gosse qu’il ne veut plus remettre à plus tard, malgré les sirènes du Top 14. « Les propositions françaises m’ont intéressé, mais je veux tenter ma chance ici, en Nouvelle-Zélande, jusqu’au bout. »

Ce choix n’a rien de facile pour celui qui est passé par trois ans de formation intensive au College en Nouvelle-Zélande. « En partant maintenant en France, j’aurais la sensation d’avoir gaspillé mes années ici », explique-t-il. Pour le jeune prodige, partir en Europe, c’est tourner le dos à des années d’efforts et de soutien familial.

La priorité : rester sans regrets

Depuis tout petit, Tuifua rêve de fouler les terrains du Super Rugby. « Le choix a été un peu difficile. Mais je ne veux pas avoir de regrets. » Cette présaison avec les Hurricanes est une chance inespérée, et le jeune troisième ligne compte bien la saisir. « Les dirigeants sont ravis de mon choix et sont impatients de me voir à l'œuvre. »

Si l’aventure néo-zélandaise se concrétise, Patrick Tuifua pourrait rapidement se retrouver face à un choix cornélien : représenter le XV de France ou espérer un jour revêtir le maillot noir des All Blacks. Mais pour l’instant, comme il le souligne, la priorité reste de s’imposer chez les Hurricanes.