RUGBY. Gregory Alldritt : ‘‘On est passé en mode phase finale et le public aussi’’

Après la rencontre, le numéro 8 des Bleus a mis en avant le changement de rythme du club au vu de la fin de saison.

C’est bien connu, Marcel Deflandre prend souvent des airs de volcans aux grands rendez-vous. Ce samedi 7 mai, l'éruption a bien eu lieue. Cette ferveur locale permettait à La Rochelle d’assurer son maintien dans un premier temps, il y a quelques saisons. Désormais, elle permet à Victor Vito et aux siens d’affronter les plus grands de France et du continent. Habitués aux fins de saisons à suspens, le public jaune et noir connaît maintenant l’allure des phases finales. Hier, les bords de l’Atlantique rugissaient au son de ses héros prêts et volontaires à faire encore mieux que l’an passé. Cette dynamique, Gregory Alldritt la décrypte dans les colonnes de L’Équipe. Le chelemard déclare : “L'an dernier, on est passés à côté de quelque chose et on a toujours ce goût amer dans nos bouches. On a envie de l'enlever. On est motivé comme jamais. Il y a de grands joueurs qui nous ont quittés comme Keke (Kevin Gourdon, qui a arrêté sa carrière en cours de saison), Victor (Vito) qui va arrêter et Jérémy Sinzelle qui va partir…” Il conclut en évoquant un futur glorieux : “Quand je croiserai la ''Sinz'' (Sinzelle) dans 5-6 ans, j'espère qu'on ne se dira pas juste qu'on a joué ensemble, mais qu'on a gagné un truc ensemble.” RESUME. La Rochelle rejoint Toulouse et écarte le MHR de la course aux demies

Plus en détail, le troisième ligne revient également sur la rencontre. Il raconte la ferveur qui pousse les joueurs et annonce un nouveau rythme mis en place. Pour le quotidien sportif, l’ancien d’Auch raconte : “Le public nous a vraiment porté. Ça nous tenait à cœur de faire un gros match devant ces 17 000 supporters. L'an dernier, on a été privé de quelque chose avec les stades vides. On est passés en mode phase finale et le public aussi, ça fait plaisir.[...] On a gagné un match et c'est impossible qu'on s'arrête dimanche prochain. Si c'est le Racing, ce n'est pas grave, mais je préfèrerai recevoir. Ce serait royal devant notre public.” Pour rappel, le Stade Rochelais se déplacera à Lens pour défier le Racing en cas de victoire de ces derniers. Dans le cas contraire, les Maritimes accueilleront les Sale Sharks à Marcel Deflandre.