RUGBY. Génération 2003, quels sont les clubs formateurs des futurs Tricolores ?

La génération 2003 affronte l'Irlande cette semaine. Découvrez où ont été formés les joueurs sélectionnés avec France moins 20 ans développement.

Ce lundi, l'équipe de France moins 20 ans développement affrontait son homologue irlandais à Belfast. Après avoir mené 16 à 12 à la pause, les Bleuets ont été battus 26 à 21 après des essais de Jegou et Diaz. "On a eu des moments au début de la première mi-temps et en début de seconde période, où nous avons clairement dominé. On tombe quatre fois dans l’en-but et nous n’avons pas toujours été récompensés. Après, il y a encore beaucoup de travail pour faire progresser cette génération. Ils sont en plein développement, c’est une génération qui n’a jamais eu de rencontres internationales, qui a eu de deux saisons et demie tronquées par le Covid, que ce soit en club ou au niveau international", a commenté Philippe BOHER, manager de France moins 20 ans développement sur le site de France Rugby.



Un groupe dans lequel on trouve quatre joueurs du Stade Toulousain et de Lyon, trois issus de Clermont ou de la Rochelle. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est là où ils ont été formés. C'est seulement le cas d'une poignée comme Kimi Esse formé au LOU ou encore Jérémy Bechu de Colomiers et son coéquipier Arthur Diaz comme nous l'apprend Jean-Michel Arazo. Le vice-président en charge de la formation a listé les clubs formateurs des joueurs sélectionnés via Facebook. L'Union Sportive Des Coteaux Pouyastruc est notamment représentée avec deux éléments : le Palois Mondinat et le Toulousain Sentubery. Notez que les Bleuets retrouveront l'Irlance ce samedi à Dublin.

Groupe France moins 20 ans développement

(avec leur club actuel et leur club formateur)