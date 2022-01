RUGBY. Gabin Villière veut gagner le Tournoi ‘‘avant la Coupe du Monde’’

En conférence de presse, Gabin Villière s’est exprimé au sujet des ambitions du XV de France.

Aucune obligation, mais beaucoup d’ambition. C’est ce que l’on pourrait retenir de la prise de parole de Gabin Villière en conférence de presse. L’ailier du RCT et des Bleus s’est exprimé à une semaine de la rencontre face à l’Italie. Pour lui, on ne peut pas considérer la France comme favorite au titre au vu de son palmarès récent. Il détaille son argument dans des propos relayés par Rugbyrama : “On joue pour la gagne. On a réussi à avoir des résultats depuis deux ans. On n’assume pas ce statut de favori. On est là pour gagner les matches, le titre. C’est ce qui nous manque à l’heure actuelle pour avoir ce statut de favori. L’Irlande et l’Angleterre ont gagné ce Tournoi ces dernières années, pas nous.” Top 14. À Toulon, Gabin Villière est en train de découvrir un nouveau poste !

Réel pragmatisme ou humilité ? Impossible de savoir, cependant d’autres semblent bel et bien nous considérer comme les favoris au titre. Eddie Jones, entraîneur de l’éternel rival anglais, confiait à RugbyPass que “la France était le principal favori”. Le deuxième ligne du LOU, Romain Taofifenua, avait d’ailleurs lui aussi évoqué cet aspect dans des propos recueillis par Rugbyrama. Il communique : “(Ça) va être un tournoi encore plus relevé que les années précédentes. On voit que les autres nations sont en forme, je pense à l'Irlande qui a battu les All Blacks lors de la dernière tournée. L'Angleterre et le Pays de Galles font toujours de bons tournois, sans oublier l'Écosse donc je pense que le Tournoi va être très relevé cette année.” Équipe de France. Dupont, Baille, Atonio, etc. La liste des joueurs appelés en renfort !

Dans la suite de l’entretien, l’ailier au casque rouge parle également d’ambitions plus concrètes. Si Gabin Villière ne pose aucune barrière, il explique qu’un titre au Tournoi des VI Nations n’est pas lié à une éventuelle victoire en Coupe du Monde. Il complète : “C’est un tournoi élevé avec un super niveau.[...] On a à cœur de montrer que l’on est en capacité de gagner le Tournoi. À l’heure actuelle, il nous manque ce trophée. On s’est fixé cette échéance avant la Coupe du monde.”