RUGBY. France TV frappe fort et les droits de la Champions Cup pour plusieurs années !

Avant la finale de la Champions Cup 2025, le service des sports de France TV a annoncé que les Coupes d’Europe resteront sur ses antennes jusqu’en 2030.

Les amateurs de rugby sont nombreux à aimer la diffusion et l’attention apportée au ballon ovale sur le service public. Si vous vous reconnaissez dans cette définition, vous risquez d’être heureux de cette nouvelle. En effet, Matthieu Lartot a annoncé que Francetv avait prolongé le bail de ses droits de diffusion des compétitions de l’EPCR jusqu’à l’été 2030.

France TV rafle la mise

Ainsi, les principales rencontres de Champions Cup et Challenge Cup continueront d’être diffusées en clair, sur la deuxième, troisième, voire future quatrième chaîne de la TNT. En parallèle, il semblerait que BeIN Sports ait poursuivi ses engagements dans le même sens, pour retransmettre les autres matchs de ces compétitions. En l’état actuel, les audiences de la plupart des rencontres de haut niveau sont excellentes sur ces dernières saisons.

Ce samedi 24 mai, le choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et les Northampton Saints a attiré un peu moins de 3 millions de téléspectateurs en direct. Par ailleurs, l’audience de cette finale a été similaire à celle de la Coupe de France de football, diffusée en prime time le même jour, opposant le Stade de Reims au Paris Saint-Germain. La veille, la défaite du LOU Rugby contre Bath a attiré 1,4 million de personnes devant leurs écrans.

Cette saison, certaines audiences records ont même été observées. Par exemple, la confrontation entre le Stade Toulousain et l’UBB en demi-finale de la Champions Cup 2024-2025 a été suivie par 3,3 millions de téléspectateurs en direct. Il s’agit de la meilleure audience TV de l’histoire pour un match à ce stade de la compétition, mais aussi de la meilleure audience pour un match de Champions Cup sur France 2 depuis 2021.

Le rugby fait saliver

Si la popularité de la Champions Cup, surtout lors de la phase finale, s’affirme un peu plus, l’enjeu rugbystique du service des sports de Francetv ne s’arrête pas là. En effet, le service public souhaite également conserver son bail par rapport au Tournoi des 6 Nations. Jusqu’à présent, la compétition internationale était diffusée sur France 2 et France 3, mais la donne pourrait changer prochainement.

Portée par les très bonnes audiences de l’Autumn Nations Series 2024, TF1 envisage de récupérer les droits de diffusion du Tournoi des 6 Nations. En moyenne, six millions de téléspectateurs ont suivi les trois matchs des Bleus cet automne. Diffuser les rencontres du XV de France le week-end offrirait à la chaîne une belle exposition. TF1 espère ainsi capitaliser sur cet engouement pour renforcer son offre sportive.

Mais plusieurs obstacles se dressent pour l'acquisition de cette compétition sous le prisme Bouygues. Par exemple, le coût élevé des droits, estimé à 30 millions d’euros par an, est un frein, ainsi que l’intérêt limité de TF1 pour les rencontres sans l’équipe de France. Le partage avec Francetv ou M6 est envisagé. De plus, la grille de programmation pourrait être bousculée. Autre point de tension : la prise en charge des déclinaisons féminines et U20 du tournoi, aujourd’hui diffusées sur L’Équipe TV.

