RUGBY. Faut-il s'attendre à une réponse mémorable du XV de France au haka des All Blacks ?

Le haka des All Blacks, symbole du rugby mondial, sera-t-il défié par le XV de France ? Les Bleus préfèrent répondre par le respect et un engagement total dans ce choc attendu.

Un rituel mythique, mais pas intimidant

Le haka des All Blacks, ce rituel guerrier aussi mythique que redouté, fait vibrer la planète rugby depuis des générations. Mais pour le XV de France, pas question de le craindre. Gaël Fickou, cadre des Bleus, l’affirme avec sérénité pour Le Figaro : « On respecte le haka, mais on n’a pas peur. Ce sont des hommes, on est des hommes. On joue un match de rugby, pas une guerre. » Des paroles qui traduisent une confiance assumée, loin de tout complexe face à la légende néo-zélandaise.

William Servat, entraîneur des avants du XV de France, tempère les attentes autour d’une éventuelle réponse spectaculaire au haka : « Attendez-vous à rien de spécial. La plus belle des réponses, c’est de respecter une nation et un pays. » Une déclaration pleine de sagesse, qui rappelle que l’essentiel reste sur le terrain, où l’engagement sera total. « On a l’opportunité de gagner, mais aussi d’en prendre cinquante », ajoute-t-il pour Le Figaro, conscient des défis imposés par les triples champions du monde.

Un duel de regards et de symboles

Pour Gaël Fickou, le haka reste un moment à part, un duel silencieux avant le choc des corps : « C’est toujours un duel de regards, un peu d’affrontements… Mais pour nous, à part respecter ce qu’ils font, on a juste une hâte que le coup de sifflet commence. » Ce respect n’empêche pas les Bleus de rêver d’une réponse rugissante dès les premières minutes du match.

L’ancien international Émile Ntamack, qui a connu les All Blacks sur le terrain, aborde le haka avec une admiration intacte : « Je l’adore ! C’est même une référence, c’est à travers cela que l’on reconnaît le rugby. » Pour lui, ce moment est aussi une chance, un privilège à vivre pleinement : « Pouvoir y répondre sur le terrain en respectant leur tradition, c’est magnifique. »

Le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, mesure l’importance du rendez-vous face à cette équipe qu’il qualifie de « mythique ». « Ça reste mythique de jouer cette équipe merveilleuse, toujours un match spécial, surtout en ce moment. Leur dynamique est hyper positive, à nous de répondre présent pour gagner le match et engranger de la confiance », déclare le demi de mêlée via RMC.

Une réponse ancrée dans le jeu

Pour les Bleus, la meilleure réponse au haka ne réside pas dans une mise en scène, mais dans leur capacité à rivaliser sur le terrain. William Servat résume parfaitement cet état d’esprit pour Actu.fr : « On a une forme de fierté en jouant ce match avec un maximum d’engagement. Cela ne changera rien au respect qu’on éprouvera. »

France-All Blacks, ce n’est pas juste un match, c’est un rendez-vous avec l’histoire. Si les Bleus choisissent de ne pas surenchérir face au haka, ils comptent bien faire parler d’eux sur le terrain. Samedi soir, la réponse viendra des plaquages, des essais et de l’engagement total. Rendez-vous au coup de sifflet.