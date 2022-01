RUGBY. Faut-il être ''costaud'' pour s'installer en 10 au niveau international aujourd'hui ?

Les ouvreurs au solide gabarit affluent de plus en plus aujourd'hui. Alors simple logique due à l'évolution des physiques ou tendance actuelle ?

Dès ce week-end et une fois leur match de Coupe d'Europe passé, les Bleus se réuniront à Cassis (13) pour préparer le Tournoi des 6 Nations et le premier match face à l'Italie. Et au-delà cette liste de 42 joueurs appelés pour aller découvrir le charme des Bouches-du-Rhône, quelques garçons, ignorés, font figure de grands perdants. Parmi eux Baptiste Serin, il est vrai, mais également son compère de la charnière toulonnaise, Louis Carbonel (22 ans, 1m77 pour 85kg). Présent dans le groupe des 23 pour l'ouverture du Tournoi 2021, le Varois a depuis largement reculé dans la hiérarchie, voyant lui passer devant des garçons comme le Palois Antoine Hastoy ou le Lyonnais Léo Berdeu.

