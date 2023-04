RUGBY. Exaspérant ou encourageant, quel est le constat des équipes sud-africaines en ‘‘Coupe d’Europe’’ ?

Au stade des demi-finales, l’Afrique du Sud est le seul pays à n’avoir placé aucune équipe en demi-finale de Challenge Cup ou Champions Cup.

Qu’est-ce que l’Italie, la France, l’Angleterre, l’Irlande, le Pays-de-Galles et l’Écosse ont en commun ce dimanche 9 avril 2023 ? Avant même que l’ultime quart de Champions Cup entre La Rochelle et les Saracens ne se joue, ces nations sont toutes assurées qu’une de leurs écuries disputera une demi-finale de Challenge Cup ou Champions Cup. Pour l’Afrique du Sud, l’addition est salée. Sur 3 formations présentes en quart, aucune ne connaîtra le dernier carré. Pire encore, les Sharks et Stormers qui disputaient la Champions Cup ont connu des lourdes défaites face à des récents vainqueurs de la compétition (les Exeter Chiefs et le Stade Toulousain).

