Rugby Europe annonce la création de la Super Cup pour septembre 2021

Dès le mois de septembre 2021, la Super Cup, une nouvelle compétition de Rugby Europe, mettra aux prises des équipes professionnelles et amateures.

Ce mercredi, Rugby a annoncé la création de la Super Cup. Une nouvelle compétition dont le coup d'envoi sera donné dès septembre 2021. "Cette nouvelle compétition de clubs annuelle compétitive verra un mélange d'équipes de clubs professionnels et de franchises", explique le communiqué. Huit formations réparties en deux poules participeront à la première édition. Dans les années à venir, Rugby Europe a l'ambition d'étendre la Super Cup à de nouvelles équipes et de nouveaux pays afin d'augmenter le niveau de jeu sur le continent européen, mais aussi renforcer le développement des joueurs jusqu'aux sélections nationales.

Conférence est



Géorgie – THE BLACK LION

Israël - THE TEL-AVIV HEAT

Russie – ENISEY-STM (Champion de Russie 2021)

Russie – LOKOMOTIV PENZA (finaliste 2021)

Conférence ouest



Belgique - THE BRUSSELS DEVILS

Pays-Bas - THE DELTA

Portugal - THE LUSITANOS

Espagne - THE CASTILLA Y LEON IBERIANS

Quel format pour cette nouvelle compétition ?

Chaque participant jouera des matchs à domicile et à l'extérieur durant les six journées programmées entre septembre et décembre. À la fin de la phase de poules, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, qui se joueront en avril 2022, les vainqueurs de la poule accueillant les rencontres. La finale aura lieu en mai 2022 pour couronner le premier vainqueur de la Rugby Europe Super Cup.