RUGBY. Equipe de France. Votre composition pour l'Ecosse : Vakatawa out, Woki dans la cage

Ce samedi, l'équipe de France de rugby défie l'Écosse à Murrayfield dans le Tournoi des 6 Nations. Découvrez votre composition pour ce match très attendu.

Vos matchs de Rugby Ecosse/France et Toulouse/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce mercredi, la FFR a dévoilé la liste des 14 joueurs à disposition de leur club pour la 19e journée de Top 14. Parmi eux, les ailiers Donovan Taofifenua et Aymeric Luc ainsi que les centres Pierre-Louis Barassi, Jules Favre et Virimi Vakatawa. Des départs qui donnent de sérieuses pistes sur la composition de l'équipe de France pour l'Écosse. Celle-ci sera annoncée ce jeudi à 12h. Mais on peut d'ores et déjà avancer que Danty devrait retrouver sa place aux côtés de Fickou au centre. D'après ce qui a été vu à l'entraînement, le staff aurait choisi de mettre à l'aile le Bordelais Moefana et non pas le Racingman Fickou.

Les 14 joueurs libérés mercredi :



Pierre-Henri AZAGOH

Alexandre BECOGNEE

Jordan JOSEPH

Thomas LAVAULT

Sekou MACALOU

Jérôme REY

Yoan TANGA

Léo BERDEU

Pierre-Louis BARASSI

Anthony BOUTHIER

Jules FAVRE

Aymeric LUC

Donovan TAOFIFENUA

Virimi VAKATAWA

Quid de Matthis Lebel ? Sera-t-il sur le banc des remplaçants ? Au moment de vous proposer de voter pour la composition des Bleus, nous ne vous avions pas proposé Moefana à l'aile. Auriez-vous voté pour lui ? Dans cette configuration, et en l'absence de Villière, c'est le Toulousain Lebel qui a reçu le plus de votes pour débuter au bout de la ligne d'attaque avec Penaud de l'autre côté. Chez les avants, pas de changements, si ce n'est que Woki semble vous avoir convaincu en deuxième ligne tout comme Atonio qui écrase la concurrence au poste de pilier droit.