RUGBY. Equipe de France. ''Je ne suis pas sûr qu’il y ait un élu'', confie Fabien Pelous

Pour Fabien Pelous, il doit y avoir plusieurs capitaines chez les Bleus. Antoine Dupont ou encore Charles Ollivon peuvent assumer cette responsabilité.

RUGBY. Equipe de France. Antoine Dupont doit-il rester capitaine des Bleus ?Antoine Dupont au repos cet été, c'est Charles Ollivon qui a mené l'équipe de France dans sa série de tests au Japon. Le 3e ligne de Toulon a retrouvé le brassard de capitaine pour la première fois depuis sa blessure. Laquelle avait obligé le staff des Bleus à nommer le demi de mêlée de Toulouse, avec succès. Le XV de France décrochant son premier Grand Chelem depuis 2010. "C’est un sentiment de responsabilité. Tout est un peu exacerbé. Quand ça marche, tu es d’autant plus valorisé. Mais quand ça ne marche pas, tu es davantage décrié", explique Fabien Pelous via le Midi Olympique. Pour l'heure, tout roule pour les Bleus. Et Dupont assume cette charge sans montrer le moindre signe de fatigue ou de pression. Mais avec le retour du Toulonnais et la Coupe du monde à l'horizon, ne faudrait-il pas faire tourner ? "Je ne suis pas sûr qu’il y ait un élu, ou que ce soit une bonne chose de le figer", confie celui qui a été capitaine à 42 reprises. Lorsqu'il jouait, l'ancien deuxième ligne a partagé ce rôle avec Raphaël Ibanez mais aussi Fabien Galthié.



Selon lui, c'est une bonne chose d'avoir plusieurs joueurs désignés pour le capitanat. "Cela ne me semblerait pas illogique de ne pas tout faire reposer sur une personne, mais sur deux, trois ou quatre qui en sont capables." Déjà, c'est important en cas de blessure mais aussi sur le terrain. On le sait, le staff avait réuni plusieurs cadres après la blessure d'Ollivon. Alldritt ou encore Fickou faisaient partie des prétendants. Capitaine en club, ils pourraient très bien assumer cette charge à tour de rôle. "Le capitanat peut être supporté par plusieurs individus. Ce fonctionnement est, à mon sens, entré dans les mœurs. Les garçons ne sont plus choqués par ça." On le voit d'ailleurs à Toulouse avec Marchand et Dupont. Pour Pelous, ce qui importe, c'est d'avoir des leaders. Et en ce moment, la France n'en manque. Un homme sera sans doute désigné capitaine pour le côté administratif, mais en interne, il n'y a sûrement rien de figé.