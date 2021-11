RUGBY. Deux joueurs de l'équipe de France dans l'équipe type de l'Autumn Nations Series par Rugby Pass

Découvrez l'équipe type de l'Autumn Nations Series par Rugby Pass. Deux joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités pour leurs performances.

Après une tournée de novembre relevée, il nous tarde d'être au prochain Tournoi des 6 Nations. Si les nations du sud devront attendre plusieurs mois pour s'affronter lors du Rugby Championship, leurs homologues du nords ont rendez-vous dans quelques semaines. L'occasion de mettre en application les leçons des récents tests. Avec des Irlandais et des Français qui ont battu les Pumas et les All Blacks. Des Anglais et des Écossais qui ont dominé les Wallabies, et les Boks en ce qui concerne le XV d'Angleterre, on peut s'attendre à une compétition plus relevée que jamais. Les Gallois ont eu plus de mal, mais ils ont toujours très difficiles à battre durant l'hiver. Quant aux Italiens, ils ont montré un début de renouveau avec une jeune génération talentueuse, mais ils sont encore trop tendres collectivement.

C'est donc sans vrai surprise qu'on ne retrouve aucun représentant du Pays de Galles et de l'Italie dans l'équipe type de l'Autumn Nations Series par Rugby Pass. En revanche, deux Tricolores ont gagné leurs places aux yeux du très sérieux site anglais. Sans surprise, il s'agit de la charnière de l'équipe de France composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack. "Ses courses de soutien, sa force extraordinaire pour un joueur aux proportions modestes et ses passes impeccables le placent devant la concurrence." Favori pour le titre de meilleur joueur du monde, le Toulousain a placé la barre très haut. "Il a porté le cuir plus que n'importe lequel de ses coéquipiers, battu plus de défenseurs et a figure même parmi leurs cinq meilleurs plaqueurs, alors qu'il menait les Bleus l'une des plus grandes victoires de la France depuis une décennie." VIDEO. France. La relance INCROYABLE de Romain Ntamack depuis son en-butUne rencontre marquée par la relance extraordinaire de son coéquipier en club. "La solution de facilité aurait été d'envoyer le ballon en touche mais, animé par ses ancêtres, Ntamack a choisi de lever la tête, de faire confiance à ses cannes et de relance le long de la ligne de touche gauche, laissant Jordie Barrett dans son sillage, tandis que des milliers de ses compatriotes se levèrent de leurs sièges d'admiration". Le média anglais n'hésite pas à le qualifier de "rock star" suite à cette inspiration géniale qui l'a également vu servir Jaminet d'une sublime passe aveugle. D'autres éléments de l'équipe de France ont eu droit à une mention honorable : le talonneur Mauvaka, le Bordelais Woki en deuxième ligne derrière Itoje, Paul Willemse, ainsi que Danty et Penaud.