RUGBY. Désormais 4e nation mondiale, l'équipe de France peut-elle viser plus haut ?

L'Equipe de France enchaîne les victoires et se rapproche du podium mondial à moins de deux ans de la Coupe du monde. Les Bleus peuvent-ils encore grimper ?

RUGBY. 6 Nations. La meilleure équipe de France depuis 20 ans ? Moscato le penseA la faveur de sa victoire sur l'Irlande à Saint-Denis dans le Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France a grimpé à la 4e place mondiale. Elle passe devant son adversaire du jour qui lui glisse au 5e rang au profit de l'Angleterre, désormais sur le podium derrière l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Seulement voilà, moins d'un point sépare les Bleus des Anglais. Pour être plus précis, il manque 0,37 points aux Tricolores pour leur ravir leur place. Le calendrier de l'équipe de France dans l'édition 2022 du Tournoi peut légitimement faire penser qu'elle va améliorer son classement dans les semaines à venir. À condition bien évidemment de gagner ses matchs. À ce titre, si les hommes de Galthié s'imposent le samedi 26 février à Murrayfield, ils dépasseront l'Angleterre. Et ce, même si elle l'emporte sur le Pays de Galles. Une défaite en revanche et les Bleus retrouveront immédiatement la 5e place.



Et si les Bleus venaient à remporter tous leurs matchs dans ce Tournoi et remporter le Grand Chelem. Pourraient-ils prétendre à devenir le dauphin des Springboks ? Selon nos calculs, de simples succès face à l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre ne seraient pas suffisant. En revanche, dans un monde où les coéquipiers d'Antoine Dupont venaient à l'emporter largement face à l'un de ses trois adversaires, c'est-à-dire avec plus de 15 points d'avance, et l'équipe de France serait deuxième au classement mondial à la fin du Tournoi. "La France a été classée deuxième mondiale pour la dernière fois en octobre 2007, lorsqu'elle a accueilli la Coupe du Monde de Rugby 2007", nous rappelle World Rugby.