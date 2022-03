RUGBY. Des joueurs de Bath partent aider des réfugiés ukrainiens en Pologne

Avec le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux Ukrainiens doivent malheureusement fuir les affrontements. Si certains ont déjà été hébergés en France, la plupart d'entre eux se trouvent actuellement en Pologne, sans rien. Face à cela, l'équipe anglaise de Bath a décidé d'apporter son aide aux réfugiés situés en Pologne. En effet, l'actuel dernier de Premiership va envoyer un convoi humanitaire, dans lequel se trouveront des vêtements et des jouets envoyés par les habitants de Bath.

RUGBY. La Russie et la Biélorussie suspendues de toutes compétitions internationales par World RugbyTous ces dons seront distribués par la Croix-Rouge, mais également par 9 joueurs professionnels de l'effectif de Bath ! Parmi eux, on retrouve notamment l'international anglais Tom Ellis, troisième ligne aux 6 sélections. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux que la collecte aurait lieu ce mercredi, et invite tout le monde à y participer. Bravo donc aux joueurs volontaires, mais également à tout le club et ses supporters pour cette initiative pleine d'humanité.

We are asking for donations to be delivered to those affected by the war in Ukraine 🇺🇦



Following the collection on Wednesday at the Rec, a group of Bath Rugby players will drive vans to a Red Cross Centre in Poland to distribute the goods to Ukrainian refugees in need.