RUGBY. Course aux demies, barrage ou descente : le Top 14 sous haute tension

La parenthèse européenne refermée, le Top 14 reprend ses droits. Et avec lui, une série de duels décisifs dans la course aux demi-finales, aux barrages... et au maintien.

Il n’y a pas de temps à perdre. À peine les quarts de finale de Champions Cup terminés, les clubs français retrouvent l’arène du Top 14 pour un double rendez-vous capital avant la dernière ligne droite. À six journées de la fin, chaque point compte. Et si Toulouse, Bordeaux-Bègles et Toulon veulent verrouiller une place directe en demi-finale, d’autres jouent leur survie dans l’élite. Tour d’horizon.

Toulouse sur son rythme

Leader du championnat, le Stade Toulousain n’a tout de même pas le droit à l’erreur s’il veut se qualifier directement pour les demies à Lyon. Et ça commence par un déplacement pas évident à Jean-Bouin. Même s’ils pointent à la 12e place, les Parisiens jouent leur peau et ont pris l’habitude d’embêter les Haut-Garonnais à domicile. Derrière, c’est Castres qui viendra défier les hommes d’Ugo Mola à Ernest-Wallon, avec des ambitions malgré la claque reçue à Northampton. Pas de round d’observation pour Toulouse : il faudra remettre les bouchées doubles, sans Dupont ni Capuozzo. Surtout, les Toulousains se rajoutent une journée de doublon en mettant une grande partie de leurs internationaux au repos ce week-end.

L’UBB dans son tempo

C’est peut-être l’équipe la plus fluide du moment. L’Union Bordeaux-Bègles a traversé les dernières semaines avec une bonne gestion de son effectif, sans jamais perdre en compétitivité. En Top 14, les Bordelais se sont même offerts Toulouse et pourraient continuer sur leur lancée face à Pau et La Rochelle. Avec Lucu laissé au repos et les autres internationaux de retour, Yannick Bru tient son groupe. Une place dans les deux premiers se joue ici.

Toulon entre digestion et vigilance

Il faudra un mental d’acier au RCT pour tourner la page de sa défaite frustrante contre Toulouse. Surtout que Clermont arrive au Vélodrome avec l’objectif de conforter sa place dans le Top 6. Puis viendra le piège breton, à Vannes, où chaque point pris vaudra de l’or pour les locaux. Deux matchs, deux ambiances, mais une même nécessité : prendre des points.

Les barrages, c’est maintenant

Entre le 5e Castres (53 points) et le 9e Montpellier (49), la marge est infime. Le duel direct entre le MHR et Lyon ce samedi peut faire basculer l’un comme l’autre dans le bon wagon. Même chose pour ASM – LOU une semaine plus tard, où le vainqueur pourrait prendre une option sur les barrages. Dans ce groupe compact, tout faux-pas se paiera cash.

Le maintien

Vannes n’a plus le choix. Lanterne rouge, le promu doit impérativement gratter des points contre Castres puis Toulon. Deux chocs face à des candidats aux phases finales… autant dire qu’il faudra sortir les barbelés à La Rabine.

Mais les Bretons ne sont pas les seuls à regarder en bas : le Stade Français et l’USAP sont sous pression. Paris affrontera Toulouse avant un derby couperet contre le Racing. L’USAP, elle, reçoit les Racingmen ce samedi. Mauvaise nouvelle car les Franciliens semblent avoir retrouvé une belle dynamique depuis quelques semaines.

Le Top 14 entre dans son sprint final. Entre ambitions européennes, rêves de Brennus ou lutte pour la survie, les deux semaines à venir s’annoncent déterminantes. Chaque point comptera. Préparez-vous à vivre des dernières journées en apnée.