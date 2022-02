Rugby. Coupe du Monde U20. Le Mondial 2022 à son tour annulé ?

Après les annulations en 2020 et 2021, il se pourrait que la Coupe du Monde 2022 des moins de 20 ans n'ait pas lieu. World Rugby cherchera d'ores et déjà des alternatives.

La Coupe du Monde des moins de 20 ans sur le point d'être une nouvelle fois annulée ? C'est fort possible. L'édition 2022 dont le pays hôte n'a toujours pas été communiqué, pourrait une nouvelle fois tomber à l'eau. Midi Olympique rapporte les paroles de Santiago Slinger, président de la Fédération Uruguayenne de Rugby dans El Observator. Ce dernier s'est montré catégorique : ''Il n'y aura pas de Coupe du Monde cette année ou l'année prochaine''. Pour rappel, les Coupes du Monde 2020 et 2021 ont déjà été annulées. L'an passé, elle avait été remplacée par la ''Série Internationale U20'' organisée par la fédération sud-africaine. Les Baby Boks avaient accueilli leurs homologues argentins, géorgiens et uruguayens. Slinger affirme que des discussions ont lieu avec World Rugby pour rééditer ce format de compétition : ''Le tournoi en Afrique du Sud, comme nous l’avons connu en 2021, n’est pas encore confirmé. Mais nous travaillons avec World Rugby pour voir ce que nous pouvons faire.''

En contrepartie l'an passé, le Tournoi des 6 Nations U20 s'était joué en période de Coupe du Monde du 19 juin au 13 juillet au Pays de Galles. Si rien n'est encore officiel concernant l'annulation du mondial cette année, Midi Olympique retranscrit les déclarations d'un porte-parole de l'instance internationale, pour répondre aux propos de Santiago Slinger : ''Des discussions sont en cours concernant le Championnat du monde de rugby U20 2022 et rien n’a encore été décidé. Nous envisageons différentes options et, s’il n’est pas possible d’organiser un tournoi mondial cette année, World Rugby identifiera et soutiendra des alternatives régionales similaires au tournoi organisé en Afrique du Sud l’année dernière et mentionné par Santiago Slinger dans son interview.'' Quid des équipes de l'hémisphère nord dans ce cas-là qui disputent actuellement le 6 Nations ? Affaire à suivre.