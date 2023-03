RUGBY. Coupe du monde. France 2023 dévoile la superbe fan zone qui verra le jour place de la Concorde

Dès le mois d'août, les supporters pourront se rendre place de la Concorde où un village rugby sera installé durant la durée de la coupe du monde de rugby 2023.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 au cœur de @Paris😍



Rendez vous du 8 septembre au 28 octobre, sur la Place de la Concorde pour participer à la fête et découvrir le Village Rugby #RWC2023 ! 🏉 pic.twitter.com/a3MOwecm42 — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) March 17, 2023

Moins de six mois nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 et du match d'ouverture entre le 15 de France et les All Blacks programmé le 8 septembre. Sachez cependant que le Mondial va démarrer un peu avant pour les supporters. Dès le 15 août à Paris, il sera possible de se rendre au village rugby place de la Concorde. Une fan zone gratuite qui pourrait accueillir environ 10 000 personnes. Et qui proposera du vendredi au dimanche, de 14h à 23h30, des animations, des ateliers rugby, avec notamment deux terrains, dont un pour le rugby fauteuil. Deux écrans géants ainsi qu'une scène permettront de voir les matchs. "Un lieu sera dédié aux médias où un plateau permettra de faire des interviews ou de réaliser des émissions de radio en direct", indique France Bleu. Ce village rugby hébergera aussi un mégastore qui lui sera ouvert en permanence. Il sera également possible de rencontre des sportifs et des légendes de l'ovalie, précise RMC. "C'est un des événements majeurs du sport mondial et on voulait aussi au niveau de la ville de Paris, avoir un lieu qui soit à la hauteur et adapté. À la fois en ce qui concerne la programmation, les festivités et puis aussi pour l'image que ça va renvoyer à l'international. Ça concernera toutes les Parisiennes, les Parisiens, les Franciliens et les Français", a commenté l'ancien joueur du Stade Français Pierre Rabadan, désormais adjoint à la Maire de Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Crédit image : Ville de Paris - Visuel non contractuel