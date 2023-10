RUGBY. Coupe du monde. ''Embarrassant'', ''manque d'humilité'', Sergio Parisse égratigne l'Italie

Pour la légende de la Squadra Sergio Parisse, la performance de l'Italie face aux All Blacks a été embarrassante. Les Italiens doivent faire mieux contre la France.

RUGBY. ''Si Ange Capuozzo était si bon, il aurait été pris par la France'', plaisante Crowley avant France/ItalieUne semaine après l'humiliation infligée par la Nouvelle-Zélande, l'Italie sera de retour à Lyon pour défier le XV de France. Un match sous tension pour les deux nations. Une défaite, et c'est la sortie. Les Italiens auront-ils réussi à passer outre pour relever la tête face aux Bleus ? Pour la légende de la Squadra Sergio Parisse via Planet Rugby, la performance de l'Italie face aux All Blacks a tout simplement été embarrassante.

Ce n'est pas tant la défaite et la différence au tableau d'affichage qui a choqué l'ancien 3e ligne, mais la manière dont ses compatriotes ont abordé cette rencontre pour finalement ne rien proposer sur le pré lyonnais. Les Italiens n'ont eu de cesse d'annoncer qu'ils pourraient rivaliser avec la Nouvelle-Zélande, et ce, alors qu'ils n'ont jamais réussi à la battre.

J'irai jusqu'à dire qu'il y a eu un manque d'humilité dans la préparation. Comment pouvons-nous prétendre qu'il n'y a pas de pression alors que c'est l'une des plus grandes opportunités de la vie d'un joueur contre une équipe aussi emblématique ?

L'ancien joueur du Stade Français et de Toulon estime qu'à force de se monter le bourrichon - si on peut résumer ça de la sorte - les Italiens ont oublié les fondamentaux d'un match. "J’ai l’impression que nous avons perdu de vue la route que nous devions emprunter, et que nous n’avons regardé que la destination elle-même, et face à un groupe de classe mondiale comme la Nouvelle-Zélande, c’est la recette du désastre."

Une leçon très durement apprise par l'Italie qui, on l'imagine, n'abordera pas du tout le choc face au XV de France de la même manière. Le discours a d'ailleurs été beaucoup plus humble dans la semaine. Il faut dire que les Transalpins connaissent très bien les Tricolores. Ils savent parfaitement de quoi ils sont capables. RUGBY. Coupe du monde. ''Ils vont prendre 150 points en deux matchs'', Moscato promet l'enfer à l'Italie face au XV de FranceParisse d'évoquer le jeu au pied long des arrières français, la présence de Jelonch qui sera là pour créer des brèches avec des courses puissantes mais aussi la charnière made in UBB. Selon lui, la France devrait proposer un jeu plus conservateur en début de partie. Et si Dupont manque à l'appel, il rappelle que Lucu possède lui aussi un très bon jeu au pied et une excellente vista. "Maxime Lucu est loin d'avoir le facteur X d'Antoine, mais il est solide dans tous les aspects du jeu".

Ce match contre l'Italie doit servir aux Bleus à se lancer vers les phases finales. C'est presque une nouvelle compétition qui va commencer pour tous les qualifiés. "Nous savons par expérience qu'à mesure que nous nous dirigeons vers les phases finales, la défense et les tirs au but sont très importants". Si les supporters attendent une prestation offensive aboutie de la part des Tricolores, ils sont également attendus au tournant en défense. Après 62 plaquages manqués en trois matchs, la France doit désormais s'appliquer. XV de France. Flashé à 30km/h, Greg Alldritt est-il dans la forme de sa vie pour affronter l’Italie ?