RUGBY. Coupe du monde. ''Bien plus qu'un monstre'', O'Gara fan absolu d'Antoine Dupont

L'entraîneur irlandais du Stade Rochelais Ronan O'Gara ne tarit pas d'éloges envers le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont.

Ce samedi, l'Irlande affronte l'Afrique du Sud dans un choc aux airs de finale de la Coupe du monde. Après deux victoires convaincantes contre la Roumanie et les Tonga, le XV du Trèfle passe un premier gros test en vue des phases finales. Si les hommes de Farrell l'emportent, ils auront non seulement fait un grand pas vers les quarts, mais aussi emmagasiné beaucoup de confiance.



Il restera ensuite à affronter l'Écosse, qui pourrait bien jouer les trouble-fêtes, avant de potentiellement retrouver les All Blacks ou le XV de France. Pour l'ancien ouvreur de l'Irlande Ronan O'Gara, affronter les Bleus autant tôt dans la compétition n'est pas une bonne opération.

Je suis très bien placé pour en parler, confie l'entraîneur du Stade Rochelais pour Rugby Pass. On a vu lors du match d'ouverture qu'ils pouvaient être moyens pendant 40 minutes avant d'élever leur jeu à un niveau que personne n'a.

Il est conscient que ce sont des mots très forts. Mais s'il tient ce discours, c'est parce que l'équipe de France possède un joueur qu'aucune équipe ne peut aligner à l'heure actuelle. "Il n'y a personne comme Antoine Dupont dans les autres nations." Pour l'Irlandais, avoir le Toulousain sur le pré, c'est l'assurance de marqueur 10 points à coup sûr.



Notez que pour sa 19e cape en tant que capitaine, Antoine Dupont n’a toujours pas perdu un match à domicile (13 victoires). Son seul revers avec le brassard ? Face à l'Irlande à Dublin. "Il est tellement fort. Je l'ai profondément analysé et j'ai essayé de trouver des moyens de le contenir. Mais il est devenu comme une énigme, une anomalie."



Le demi de mêlée tricolore est non seulement très puissant mais il dispose également d'une excellente vision du jeu, d'un très gros coup de pied et d'une passe impeccable. Il sait toujours très bien se placer en défense comme en attaque. Pour ROG, il attire tout simplement le ballon. Et l'Irlandais ne s'arrête pas là :

Il a la force monstrueuse d'un joueur de première ligne ou d'un deuxième ligne, le raffut d'un centre, la rapidité d'un ailier, l'intelligence d'un ouvreur... Il fait des choses parfois... Je le déteste évidemment parce qu'il vient de Toulouse et il est si bon (rires). Il m'a fait beaucoup de mal mais j'admire tout dans ce qu'il est en tant que joueur de rugby. Il est bien plus qu'un monstre pour moi. Il pourrait battre une nation à lui tout seul. C'est Zidane pour cette équipe."