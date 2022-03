RUGBY. Coupe du monde 2023. Les Packs Phases Finales très bientôt en vente !

À moins de deux ans du coup d'envoi de la Coupe du monde, France 2023 va proposer à la vente les Packs Phases Finales. Soyez au rendez-vous !

France 2023. Les excellentes ventes de billets poussent l'organisation à avancer son programmeLa Coupe du monde 2023, c'est dans moins de deux ans. L'échéance planétaire se rapproche à grands pas et la phase de vente de billets va connaître une nouvelle étape avec les Packs Phases finales. Dès le 15 mars pour les membres de la Famille 2023, il sera possible de vous procurer plusieurs packs pour les demies ainsi que pour la finale de bronze et celle pour le titre tant convoité. Ces rencontres se disputeront toutes au Stade de France à Saint-Denis. Chaque pack sera composé de deux matchs : il sera par exemple possible d'assister aux deux demi-finales dès 160 euros en catégorie 4 ou bien au deux finales pour 340 euros en catégorie 3. Mais aussi de voir une des deux demies puis la finale de bronze selon les nations qui seront encore en lice, et ce, dès 120 euros. En rejoignant gratuitement le programme France 2023 avant le 15 mars à 12h, vous aurez accès aux ventes dès 18h le 15. La vente grand public aura lieu quant à elle le 17 mars.