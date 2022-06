RUGBY. Comment O'Gara a feinté le Leinster et les médias avant la finale de Champions Cup ?

Le demi de mêlée du Stade Rochelais Thomas Berjon est revenu sur l'épisode du gant de protection pour Kerr-Barlow. Un coup de bluff de Ronan O'Gara.

Champions Cup. La Rochelle. ''On a un plan'' : Ronan O'Gara sait comment battre le LeinsterAvant la finale de la Champions Cup face au Leinster, l'entraîneur irlandais du Stade Rochelais Ronan O'Gara confiait avoir un plan. On peut dire qu'il a fonctionné puisque les Maritimes ont décroché leur première étoile aux dépens d'une formation qui était grande favorite pour le titre. Pourtant, la formation rochelaise était privée de joueurs importants comme Vito et Kerr-Barlow. Mais leur remplaçant Matthias Haddad et Thomas Berjon ont fait plus que joué les intérimaires. Ce dernier a d'ailleurs confié via Rugbyrama qu'il savait dès le lundi qu'il serait titulaire pour ce match au sommet. Pourtant, Ronan O'Gara a tenu à brouiller les pistes en faisant croire à tout le monde, adversaires comme médias, qu'il faisait tout pour faire jouer Kerr-Barlow malgré sa blessure à la main. CHAMPIONS CUP. ''La Rochelle a frappé là où ça faisait le plus mal'', analysent les médias irlandaisPour rappel, il a été question avant la finale d'un gant de protection qui aurait pu permettre au Néo-zélandais de jouer. Un gant déjà utilisé par des Irlandais, dont l'arrière du Leinster Keenan. "C’était une rumeur, juste une rumeur ! Mais honnêtement, on en a quand même beaucoup rigolé entre nous." Un coup de bluff comme le décrit le jeune demi de mêlée qui a détendu l'atmosphère au sein du groupe. L'information, dévoilée par la presse irlandaise, a été reprise par de nombreux médias, le Rugbynistère y compris. "On s’est dit : « Ce n’est pas possible de croire un truc comme ça ! » On a beaucoup parlé de ce gant, et on en parle encore !" Selon Berjon, ça n'a pas trop perturbé le Leinster. Mais ce coup de génie de la part de Ronan O'Gara a sans doute permis d'enlever un peu de pression des épaules de ses ouailles avant ce match historique. ''Un des grands contes de fées du rugby européen'', écrit la presse étrangère au sujet du titre rochelais