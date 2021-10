RUGBY. Ces ouvreurs de légende qui ont fait des ravages ensemble avant Jalibert et Ntamack

Alors que la tendance en novembre va vers une association Jalibert - Ntamack en EDF, on vous a ressorti les plus grandes réussites de ce système de jeu.

C'est la potentielle association dont tout le monde parle ces derniers jours. Celle qui verrait les prodiges Matthieu Jalibert et Romain Ntamack être alignés côte à côte en Bleu. Longtemps écartée par le staff des Bleus, l'association tiendrait finalement la corde et, les blessures de Vakatawa et Villière aidant, celle-ci devrait se concrétiser - dans un premier temps - pour le premier test automnal face à l'Argentine. C'est du moins ce que laissaient à penser les entraînements du XV de France en ce début de semaine, où le Bordelais et le Toulousain portaient respectivement les chasubles bleues (celles des titulaires) floquées du 10 et du 12.

Equipe de France. Jalibert et Ntamack associés pour le 1er test de novembre ? On y va tout droit !Plutôt que de choisir, Fabien Galthié et ses adjoints auraient donc décidé de ne pas choisir et d'opter pour une ligne de 3/4 avec deux ouvreurs. Ntamack aura donc le profil du 5/8ème ; un système historiquement très prisé par les Anglais. Mais d'ailleurs, vous souvenez-vous des associations iconiques similaires qu'a connu notre sport ? Pêle-mêle, revenons sur quelques-unes des plus marquantes, même si le classement n'est que purement subjectif :