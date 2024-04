RUGBY. Clermont comme seul espoir, les quarts de finale de Challenge Cup dévoilés

Si la Champions Cup et le Top 14 volent la vedette à la Challenge Cup, cette compétition n'en est pour autant pas moins passionnante. Seul bémol, uniquement l'ASM est encore en lice vers un potentiel titre.

Clermont croit en ses chances de titre

Si la réussite espérée n'est pas au rendez-vous en Top 14, d'autres objectifs ont été fixés en interne pour les Auvergnats. Actuellement douzième du championnat avec pas moins de sept points de retard sur le premier qualifié, la bande à Plisson a déjà dit au revoir au Top 6, ou presque.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la Challenge Cup, qui réussit plutôt bien aux clubs français ces dernières saisons. L'année dernière, le RCT avait remporté le titre, et les deux années en arrière, le LOU et le MHR avaient aussi réussi à gagner la Coupe.

Pour Clermont, la compétition est aussi synonyme de succès, car les Jaunards sont arrivés au bout en 2019 après avoir battu La Rochelle en finale, 36-16.

Pour espérer le même scénario, les hommes de Christophe Urios ont réussi la première étape en écartant les Cheetahs, 27-22, en huitième de finale. Ces derniers se sont imposés de justesse, mais ont montré de belles ambitions offensives.

Pour le quart de finale, Clermont défiera un gros morceau de la compétition en la présence de l'Ulster, qui s'est facilement défait de Montpellier, 17-40. Néanmoins, les Irlandais ont été bien aidés par le carton rouge de Paul Willemse après la pause. Les Cistes ont encaissé 33-0 en deuxième période.

Les clubs français ont craqué

À l'instar de l'ASM, plusieurs clubs de Top 14 étaient qualifiés en huitième de finale de Challenge, mais n'ont pas rencontré le même succès. Pour commencer, Castres a perdu face à Gloucester de cinq petits points, 30-25. Bayonne a aussi concédé une défaite à Murrayfield face à Édimbourg, 33-15.

Même scénario pour le MHR, mais aussi pour Pau qui s'est incliné à domicile 30-40 face au Connacht. Ensuite, pour les autres résultats, Trévise a battu les Lions (27-17), les Ospreys ont dominé les Sale Sharks (23-13) et les Shaks de Durban ont corrigé les Zèbres de Parme (47-3).

Pour les autres affiches de ces quarts de finale, qui se joueront ce week-end, voici la programmation :