RUGBY. CHAMPIONS CUP. Un 3e ligne tricolore au centre ? Sous pression, le Stade Rochelais pourrait Bousculer les Codes

Le Stade Rochelais n'est pas encore assuré de participer aux 8es de finale de Champions Cup. Face à Sale, un 3e ligne pourrait jouer au centre.

Matchs ô combien important pour le Stade Rochelais ce dimanche en Champions Cup. Les Maritimes, doubles champions en titre, ne sont pas encore assurés de participer aux 8es de finale. Et pour cause, ils n'ont remporté qu'une seule de leurs trois premières rencontres. Pour l'heure, ils ont qualifiés à la quatrième place de leur groupe. Mais les résultats du week-end vont être déterminants.

En effet, ils ne comptent que sept points et sont sous la menace de leur futur adversaire, Sale. Les Anglais possèdent cinq unités. Une victoire, et ils soufflent la qualification aux Maritimes. Néanmoins, ces derniers ont montré la semaine passée face à Leicester qu'ils étaient bien déterminés à rester dans cette compétition. S'imposer face aux Sharks ne sera cependant pas une partie de plaisir. Les Rochelais s'y étaient inclinés 25 à 15 en 2019.

Bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce match, et les visiteurs n'ont plus vraiment le même statut. Il faudra néanmoins faire un match sérieux pour l'emporter. Et si les Rochelais avaient la bonne idée de décrocher un bonus offensif, ce serait une très bonne opération.

Pour cette rencontre, Ronan O'Gara va cependant devoir faire avec les moyens du bord, ou plutôt les joueurs à dispo, en particulier au centre. Les Tricolores Jonathan Danty et Jules Favre ainsi que le Sud-Africain Raymond Rhule ne sont pas en état de jouer selon L'Equipe.

Face à Pau en Top 14, le technicien irlandais n'avait pas hésité à titulariser le jeune Simeli Daunivucu, 18 ans, au centre. Une première marquée par un carton jaune. Face aux enjeux de cette rencontre en Angleterre, O'Gara pourrait tenter une autre approche. RUGBY. Top 14. Opération et longue absence pour Pierre Bourgarit (Stade Rochelais)Il se murmure en effet que c'est un troisième ligne qui va démarrer au centre. Ne vous attendez pas à voir Grégory Alldritt à ce poste. Mais c'est un autre Tricolore qui devrait assurer l'intérim en la personne de Yoan Tanga.

Bien que titulaire à neuf reprises en onze matchs joués, l'ancien élément du Racing 92 fait face à une sérieuse concurrence d'un Botia en forme olympique ces derniers temps, et surtout d'un Alldritt qui fait son retour après une pause bien méritée. Sans oublier la présence d'un autre joueur du XV de France, Paul Boudehent.

Jouer au centre pourrait être une option même s'il va très certainement avoir du temps de jeu pendant le Tournoi. En effet, les deux derniers joueurs cités ont été retenus avec le XV de France pour préparer la compétition. Si la place de Boudehent n'est pas encore assurée, Alldritt sera bien absent puisque c'est le nouveau capitaine des Bleus. RUGBY. Nouveau capitaine du XV de France, Grégory Alldritt ''est déjà incontournable'', lance Galthié !Mise à jour : Tanga est bien aligné au centre.

