RUGBY. Champions Cup. Qui peut prétendre au titre ? La Rochelle, Toulouse, le Leinster et l'UBB ?

Avant le coup d'envoi de la Champions Cup, Yachvili fait le point sur les équipes qui peuvent prétendre au titre européen. Toulouse, La Rochelle ou encore l'UBB.

Coup d'envoi de la Champions Cup ce vendredi soir avec notamment le match entre le Connacht et l'UBB. Ce week-end, Toulouse recevra de son côté Cardiff, Toulon accueille les Chiefs d'Exeter tandis que le Racing 92 voudra l'emporter contre les Harlequins à domicile. Dimanche, les champions en titre rochelais affrontent un très gros morceau, le Leinster.

Les Maritimes vont-ils décrocher un troisième titre historique et rejoindre le RCT au panthéon de la compétition ? Les Irlandais vont-ils se "venger" ? A moins que les Racingmen parviennent enfin à mettre la main sur le trophée tant convoité. Et les Bordelais dans tout ça ? "L’UBB pratique un jeu qui se rapproche du très haut niveau, elle marque des essais, elle est en confiance, ses internationaux sont en forme."

Vos Matchs Toulouse/Cardiff et La Rochelle/Leinster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Dimitri Yachvili estime via Sud-Ouest que les Girondins peuvent s'inviter aux phases finales. De là à aller jusqu'au bout, c'est une autre histoire. Le premier match en Irlande ne sera pas facile, mais le format de la compétition ouvre la porte à plus d'équipes. "Au vu du calendrier, si elle parvient à prendre un point de bonus, l’UBB peut dérouler à domicile contre Bristol et les Saracens."

Des Anglais qui semblent avoir beaucoup d'appétit cette saison. Si les Sarries ont perdu de leur superbe ces dernières saisons, avec notamment un passage en deuxième division en raison de problèmes financiers, ils restent une des grosses équipes à battre dans cette compétition. Cela fait déjà trois ans que le titre revient à une formation tricolore. Selon l'ancien demi de mêlée du XV de France, les clubs anglais "vont être motivés. Je pense qu'il peut y avoir des révélations." Il suivra notamment le parcours des Bears de Bristol. Lesquels sont opposés ce samedi aux Lyonnais.

Comme chaque année, le Leinster fait partie des favoris. La province irlandaise court après un titre depuis 2018 ! "Bien sûr que le Leinster a l’effectif et le niveau de jeu pour aller chercher ce titre. Mais il y en a d’autres." Vous vous en doutez bien, le Basque n'oublie pas le Stade Toulousain et le Stade Rochelais.

Bien qu'un peu grippées en Top 14, mais loin d'être en crise, ces deux formations ont le groupe et l'expérience pour aller au bout. "Je suis sûr que dès le coup de sifflet final le week-end dernier, les Rochelais se sont projetés vers cette première confrontation avec le Leinster." La Champions Cup peut justement leur servir de déclencheur. La coupe d'Europe, c'est en effet l'occasion de pratiquer un jeu plus offensif sans la "chape de plomb" du championnat.