RUGBY. CHAMPIONS CUP. Pas de fan zone à La Rochelle pour suivre la finale face au Leinster ?

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais sera-t-il privé de son précieux 16e homme pour la finale face au Leinster ?La finale de la Champions Cup approche à grands pas et les supporters du Stade Rochelais se préparent à vivre un moment historique. Cependant, France Bleu nous apprend que la mairie de La Rochelle ne mettra pas en place de fan zone pour permettre aux supporters de suivre la rencontre sur grand écran. Pour rappel, de nombreux fans ne pourront pas se rendre en Irlande pour assister à la finale en raison du coût élevé des billets d'avion, sans oublier le prix du logement sur place. Pour eux, une fan zone aurait été une alternative intéressante pour suivre le match et vivre un grand moment. Le Stade Rochelais pourrait en effet conserver son titre et décrocher une deuxième étoile. La principale raison de cette décision serait financière. Selon France Bleu, la fan zone pour la demie de Top 14 face à Toulouse en 2019 avait coûté environ 100 000 euros à la mairie de La Rochelle. La consommation d'alcool y était interdite pour éviter les débordements. Il fallait également réserver pour y entrer, à raison de 5 places par personne. On peut imaginer que certains supporters aient préféré aller ailleurs. Seuls 4 000 personnes avaient en effet passé la soirée sur place malgré les 9 000 places disponibles.

La mairie de La Rochelle a semble-t-il décidé de ne pas renouveler l'expérience cette année. Une décision qui a évidemment déçu de nombreux supporters qui auraient souhaité pouvoir vivre cet événement tous ensemble. En l'absence de fan zone, certains supporters devraient donc se tourner vers les bars de la ville pour suivre la rencontre. Nul doute que les fans rochelais sauront trouver un moyen de suivre le match. Que ce soit de manière privée ou bien en ville. Le Vieux Port devrait être pris d'assaut très tôt dans la journée. Les bars et les restaurants pourront diffuser le match en tournant les écrans vers l'extérieur. L'ambiance devrait y être folle, surtout si le Stade Rochelais conserve son titre aux dépens du Leinster. Personne n'a oublié les images de l'an passé avec la superbe communion entre les joueurs et les supporters. VIDEO. Les joueurs du Stade Rochelais fêtés dans une ambiance de folie sur le Vieux Port