RUGBY. Champions Cup. Le Stade Français Paris étrillé par un Leinster en pantoufles

Sans grand suspens, le Stade Français Paris a été lourdement battu par le Leinster en Champions Cup. Score final : 43-7.

Aucun miracle n'a eu lieu en Irlande. Ce samedi 13 janvier, Paris a lourdement chuté en Irlande, à l'Aviva Stadium de Dublin. Face au Leinster, l'équipe parisienne fortement remaniée n'a pas été capable de faire douter le cador irlandais, malgré une résistance intéressante en première période. Score final : 43-7.

Pas de miracle pour le Stade Français

Dès l'entame, le Leinster montre qu'il a des ambitions. Devant plus de 45 000 spectateurs, le camp irlandais pousse, mais reste imprécis. Les Irlandais ont quelques occasions sur les 20 premières minutes, mais peinent à les concrétiser. À la 10e minute, l'arbitre invalide un essai des locaux à cause d'une réalisation aplatie en deux temps.

Finalement, le Leinster mets le premier coup au Stade Français à la 18e minute. C'est James Lowe qui plante le premier essai après un beau mouvement irlandais. L'ailier n'avait plus joué depuis le mondial et fait son retour à la compétition de la meilleure des manières.

Appliqué, le Stade Français essaye d'organiser sa ligne défensive du mieux possible. Cependant, des Irlandais réalistes arrivent deux nouvelles fois dans l'en-but avant la mi-temps. Malgré la volonté parisienne de ne pas sombrer, le Leinster prend le large avant de retourner aux vestiaires (17-0).

De retour des citrons, les Parisiens perdent pied et encaissent deux essais coup sur coup de Jordan Larmour (45e) et Caelan Doris (48e). Les Stadistes ne manquent pas d'envie, mais toute volonté offensive est rapidement mis en échec par des fautes de mains parisiennes ou une solide défense irlandaise. Finalement, les visiteurs sauveront l'honneur avec un essai de Joris Segonds dans les ultimes minutes, mais encaissent 7 essais irlandais sur l'ensemble de la rencontre.

Blessé à quelques semaines du Tournoi des VI Nations, Cieran Frawley a cédé sa place au petit prodige du rugby irlandais, Sam Prendergast. Avec la retraite de Jonny Wilkinson, l'écurie du Leinster lance ses jeunes et le jeune ouvreur connaît son deuxième match de Champions Cup en carrière.

Malgré le score largement en faveur des Irlandais, les Leinstermen n'ont pas été exempts de tous reproches. Les buteurs irlandais ont été défaillants (57% de réussite au pied) et la conquête n'a pas été impériale, avec 3 touches et 3 mêlées sur leur introduction perdues par les hommes en bleu. Ensuite, le Leinster s'est montré plus indiscipliné que son adversaire, pointant à 10 pénalités en fin de match.

