Champions Cup. La presse étrangère sous le charme des clubs du Top 14 après leurs débuts en fanfare

Un début canon pour le Top 14 en Champions Cup ! Six victoires pour les clubs français : que retiennent les médias internationaux de cette journée riche en émotions et exploits ?

La première journée de la Champions Cup a offert un spectacle de haut niveau, marqué par les performances impressionnantes des clubs du Top 14. Si Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Toulon, le Racing 92 et Clermont ont entamé leur campagne par des victoires éclatantes, le Stade Français et Castres ont été à la peine en déplacement. Retour sur la vision des médias étrangers concernant cette entame prometteuse pour le rugby hexagonal.

Toulouse, Dupont et une domination sans partage

Les champions en titre ont frappé un grand coup en s’imposant 61-21 face à l'Ulster. Antoine Dupont, encore une fois irrépressible, a reçu les éloges de la presse internationale, notamment de Planet Rugby, qui souligne que "le capitaine français a orchestré un véritable récital". The Belfast Telegraph parle même d’un "Toulouse magnifique, impossible à stopper", mettant en lumière l’efficacité clinique des neuf essais marqués par les Rouge et Noir. De quoi rappeler à toute l’Europe que Toulouse reste l’équipe à battre.

La Rochelle et Bordeaux impressionnent

Autre équipe tricolore à suivre cette saison encore, La Rochelle a montré ses muscles face à Bath. The Guardian évoque un match "contrôlé par les Maritimes", malgré une entame compliquée. La puissance des avants rochelais, combinée à la précision de West face aux perches, a permis une victoire précieuse à l’extérieur. Il faudra confirmer à domicile contre Bristol.

De son côté, Bordeaux a également brillé en s’imposant contre Leicester (42-28). Sky Sports loue "la doublette tranchante composée de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey", tandis que Rugby.com.au met en avant la performance de l'ancien joueur des Brumbies Pete Samu. Les Bordelais, déjà très bien partis en Top 14, se positionnent aussi comme de sérieux outsiders dans cette édition.

Le Racing 92 et Clermont au rendez-vous, Toulon héroïque

Le Racing 92 a dominé les Harlequins à Paris (23-12), avec un Nolann Le Garrec impérial, décrit par Ruck.co.uk comme "le métronome parfait". Les Franciliens ont montré une solidité défensive déterminante face à une équipe anglaise capable de fulgurance offensive sous la houlette de Marcus Smith.

Clermont, quant à lui, a surclassé Benetton (28-0) dans un match où The Rugby Paper a souligné la "classe infinie" des Jaunards, emmenés par Peceli Yato et Barnabe Massa, chacun auteur d'un doublé. Enfin, Toulon s’est imposé face aux Stormers (14-24) malgré un carton rouge en fin de partie. Rugby.com.au salue "une résilience digne des grandes équipes françaises", qui n’ont jamais baissé les bras.

Paris et Castres : une journée difficile

Si les autres clubs français ont brillé, le Stade Français et Castres n’ont pas connu le même succès. Paris a subi la loi du Munster (33-7). Les Castrais, de leur côté, se sont inclinés face aux Saints (38-8). Deux rencontres en déplacement à sens unique. Une entame de compétition ratée pour ces deux formations dont l'objectif principal cette saison n'est pas la Champions Cup.

Cette première journée confirme la très belle forme des clubs français sur la scène européenne. Avec un bilan de six victoires en huit rencontres, le Top 14 impose son rythme et prouve, une fois de plus, qu’il reste l’un des championnats les plus compétitifs au monde. Le défi sera désormais de maintenir cette dynamique lors des prochaines journées pour espérer voir plusieurs clubs tricolores en phases finales.