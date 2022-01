RUGBY. CHAMPIONS CUP. 3ème Journée. Racing, Leicester, Munster… ces clubs déjà qualifiés

Il y avait bel et bien Champions Cup ce week-end sur les pelouses européennes. Point classement de la troisième et avant-dernière journée.

On y voit déjà beaucoup plus clair pour la suite de la Coupe d'Europe. Déjà sept équipes sont officiellement qualifiées pour les huitièmes de finale. Le Racing 92, l'Ulster et La Rochelle notamment dans la poule A. Le Leinster et Exeter, avec cinq points d'avance sur le neuvième Montpellier, et un point average largement au-dessus, passeront, eux aussi, la phase de poule. Clermont, lui, devra aller chercher l'exploit à Belfast face à l'Ulster pour assurer sa qualification. Autrement, il sera dépendant des résultats d'Exeter à Montpellier. Les Cistes, malgré leur fessée reçue au Leinster, peuvent toujours se qualifier.

Classement Poule A

Q Racing 92 (14 pts) Q Ulster (14 pts) Q La Rochelle (11 pts) q Leinster (10 pts) q Exeter (10 pts) Clermont (7 pts) Sale (7 pts) Glasgow (5 pts) Montpellier (5 pts) Northampton (2 pts) Bath (2 pts) E Ospreys (0 pt)

Q : Qualifié ; q : en passe de se qualifier ; E : Éliminé

Dans la Poule B, les Harlequins, Leicester, le Munster et Bristol verront quoi qu'il arrive le prochain tour de la compétition. Bordeaux et le Connacht sont en embuscades pour suivre. Le Stade Toulousain, lui, avec 4 points d'avances sur le premier non qualifié Castres, a suffisamment de marge pour préparer sereinement la 4ᵉ journée face à Cardiff.

Classement Poule B

Q Harlequins (14 pts) Q Leicester (14 pts) Q Munster (13 pts) Q Bristol (12 pts) q Bordeaux-Bègles (8 pts) q Connacht (8 pts) Toulouse (7 pts) Wasps (6 pts) Castres (3 pts) Paris (2 pts) Cardiff (2 pts) Llanelli (2 pts)

Q : Qualifié ; q : en passe de se qualifier