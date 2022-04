RUGBY. Cette feuille de match, c'est du jamais vu dans l'histoire du rugby !

Le pilier du club de Heaton Moor Rugby Mike Ireland va jouer son dernier match de rugby ce week-end, entouré de ses sept fils, qui jouent tous devant.

Le saviez-vous, les Ntamack père et fils pourraient entrer dans l'histoire samedi soirC'est probablement un record. En tout cas, quelque chose de très très rare. Ce week-end, le club anglais du Heaton Moor Rugby, situé à Stockport, va vivre un moment spécial avec le dernier match de son capitaine Mike Ireland. Jusqu'ici, rien de passionnant, on vous l'accorde. Un match que le pilier va avoir la chance de jouer avec ses fils... ses 7 fils ! Là déjà, vous vous dîtes "purée, c'est fort". Mais ce qu'il l'est encore plus, c'est que tous les fistons de Mike sont des avants ! On vous laisse imaginer les repas de famille. Du 1 au 8, que des Ireland sur la feuille de match entre Sam, Luke et Tommy ou encore Mike et Steve.

Petite particularité, le pilier est entouré par ses 7 fils dans le pack. 7 fils, tous avants ! pic.twitter.com/d9Xfa9Pd0F — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 28, 2022

Vous imaginez si les frères Tuilagi, Manu, Feretti, Henry, Alesana, Anitele'a et Sanele Vavae avaient tous été sur le pré en même temps ? Tous ne jouaient ou ne jouent pas devant, mais ça aurait été un carnage.