Le saviez-vous, les Ntamack père et fils pourraient entrer dans l'histoire samedi soir

Côté toulousain, Antoine Dupont sera l'homme à surveiller. Il possède ainsi le co-meilleur total d’essais marqués cette saison (4, ex æquo avec 3 autres joueurs), la meilleure moyenne de mètres gagnés parmi les joueurs ayant joué au moins 30 ballons à la main (7,8 mètres par ballon joué à la main) et se classe second en passes après contact (7) et défenseurs battus (20).