RUGBY. Ce cadre tricolore n'est pas encore à son meilleur niveau, et c'est tant mieux pour le 15 de France !

Malgré l'excellente performance de l'équipe de France en Angleterre dans le 6 Nations, le 3e ligne Grégory Alldritt estime qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau.

6 Nations. Avec ce match sensationnel, la France a-t-elle blessé gravement le rugby anglais ?Le 15 de France a réalisé une performance mémorable sur la pelouse de Twickenham samedi dernier en passant plus de 50 points à l'Angleterre. Un match référence pour beaucoup. Une prestation qui montre ce dont est capable le groupe coaché par Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde. Mais le staff comme les joueurs savent qu'ils sont encore perfectibles. Et ce, même si de l'extérieur tout a semblé se passer comme prévu, des éléments comme Grégory Alldritt estime qu'ils peuvent encore faire mieux. Le 3e ligne rochelais avait été ciblé par la presse suite aux deux premiers matchs dans le Tournoi. D'aucuns le trouvaient fatigué. "Je n'étais pas content de mes deux premières prestations. Je l'avais dit et je l'avais assumé." Loin de se chercher des excuses, il a travaillé, a profité des semaines de repos et de son faible temps de jeu avec les Bleus contre l'Ecosse pour revenir en forme face à l'Angleterre. "J'étais assez content de me rapprocher de mon meilleur niveau". Le Rochelais considère cependant ne pas être à plein régime. C'est de bon augure pour le dernier match du 6 Nations face au Pays de Galles mais surtout pour la Coupe du monde. VIDEO. 6 Nations. Ils sont tous fans de ce joueur du 15 de France (et ce n'est pas Antoine Dupont)