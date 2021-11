Rugby. ''Ça suffit !'' : le coup de gueule de la ligue de Hauts-de-France face aux violences dans les stades

Le président de la ligue des Hauts-de-France de rugby, Sébastien Carrez a poussé un gros coup de gueule face aux violences de plus en plus grande sur et en dehors des terrains.

Sébastien Carrez, président de rugby des Hauts-de-France est un homme inquiet. Mais surtout un homme à cran. La cause ? Les violences sur et autour des stades de rugby, qui se multiplient depuis le début de saison dans les catégories amateurs. Dans un communiqué, il n'a pas hésité à pousser un coup de gueule, encourageant tous les acteurs de notre sport à se remettre en question : ''Ça suffit de voir des entraineurs ou éducateurs insulter les enfants sur des rencontres de U14 ! Ça suffit de voir des arbitres pris à partis ou insultés par des joueurs ou spectateurs ! Ça suffit de voir des spectateurs qui en viennent jusqu'à sortir une arme pour menacer d'autres spectateurs à l'issue des rencontres ! [...] Aux dirigeants des clubs nous vous appelons à prendre vos responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour ramener le calme dans nos stades.'' Celui-ci déplore qu'après deux ans sans rugby, notre sport bascule dans une telle violence. Les sanctions seront lourdes de conséquences pour les personnes qui continueront à prendre les terrains pour un défouloir. Des éducateurs qui insultent des enfants sur des rencontres U14, des spectateurs qui sortent une arme pour menacer d’autres spectateurs... Le président de la ligue de rugby des Hauts-de-France écrit aux clubs: "ça suffit!". (repéré par @NicolasStival). #Valeurs pic.twitter.com/K6F43eO4bj — Antoine Maes (@AntoineMaes) November 23, 2021