RUGBY. Bernard Laporte dans le staff du XV de France pour la Coupe du monde ? C'est non !

L'ancien président de la FFR Bernard Laporte a coupé court aux rumeurs qui l'envoyaient dans le staff du XV de France en vue de la Coupe du monde.

RUGBY. Le XV de France va-t-il accueillir un consultant de luxe en la personne de Bernard Laporte ?Bernard Laporte n'a pas attendu longtemps pour mettre fin aux rumeurs. "Avec Fabien Galthie, j’ai construit un staff de 30 personnes qui œuvre depuis 4 ans. Les résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 80% de victoires, grand chelem, plus longue série d’invincibilité de l’histoire du XV de France… Il n’y a aucune raison de modifier ce staff." L'ancien président de la FFR ne rejoindra pas l'encadrement du XV de France en vue de la Coupe du monde. Le Parisien avait évoqué cette éventualité en début de semaine du fait des excellents rapports entre le sélectionneur Fabien Galthié et son prédécesseur. Il est vrai que Bernard Laporte possède une solide expérience et il sait comment motiver ses troupes. Mais quel aurait été son rôle dans ce staff bien huilé dont les résultats avec les Bleus parlent d'eux-mêmes ? La question ne se pose désormais plus. Bernard Laporte sera donc un simple supporter dans quelques mois lorsque les Tricolores affronteront les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du monde.