RUGBY. Après Danty, le XV de France pourrait perdre un autre irremplaçable…

Lors du match entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain, Uini Atonio a cédé sa place peu de temps avant la mi-temps.

À l’occasion de la 15ᵉ journée de Top 14, Toulousains et Rochelais ont livré un match physique et haché. Il faut dire que la pluie ne favorise clairement pas l’envol du cuir. Avec des Rochelais en total contrôle du ballon, les Toulousains ont enchainés les phases défensives. Ces conditions n’ont visiblement pas aidé à préserver les organismes. À la 37ᵉ minute de jeu, le pilier droit du XV de France a dû laisser sa place. En cause, une gêne au genou droit. Le première ligne est resté un temps au sol avant de sortir du terrain par ses propres moyens. Selon L’Équipe, le joueur passera une IRM mardi. Plus d’informations devraient donc être disponibles au courant de la semaine prochaine.

6 Nations. France. La renaissance de Uini Atonio en Bleu



Une concurrence loin derrière ?

Devenu titulaire indiscutable dans la hiérarchie des Bleus, Uini Atonio a surclassé Mohamed Haouas et Demba Bamba. Pourtant disparu des radars internationaux aux alentours de 2018, le pilier rochelais refait surface depuis un peu plus d’un an. Désormais, il s’impose comme le choix privilégié de Fabien Galthié. Sa tenue en mêlée et sa puissance physique en ont fait un indispensable. À bientôt 33 ans, il offre un profil très opposé à celui de Cyril Baille, autre pilier titulaire du XV de France. Il a été titulaire lors des 5 matchs du Grand Chelem des Bleus en 2022 et lors des 3 rencontres de la dernière Autumn Nations Series.

D’autant plus, les autres prétendants au poste peinent souvent à faire l’unanimité. Entre autres, Mohamed Haouas était un choix payant dans un premier temps. Trop souvent pénalisé en mêlée et dans le jeu courant, il a laissé sa place au Maritime. Longtemps annoncé comme le futur du XV de France, Demba Bamba enchaîne les blessures. Malgré quelques performances particulièrement mémorables avec les Bleus, ce manque de rythme l’empêche de reprendre le flambeau. Son incroyable poussée en mêlée au Pays de Galles, à la 69ᵉ minute et à 5 mètres de l’en-but des Bleus, en 2020, reste l’un des moments les plus iconiques de l’ère Galthié.

RUGBY. Top 14. Non mais c'est quoi cette somme astronomique pour ''s'offrir'' Demba Bamba ?

Également, l’international français Pierre Bourgarit est sorti rapidement suite à une gêne au genou. Néanmoins, ce dernier a semblé aller mieux en seconde période. Il a été aperçu sur un vélo d’entraînement alors que la rencontre n’était même pas encore finie. Toujours selon L’Équipe, ce dernier devrait être checké par le staff médical rochelais en début de semaine. Une inquiétude qui se dresse pour la campagne européenne de La Rochelle, mais beaucoup moins pour la formation de Fabien Galthié. En effet, le talonneur ne devrait pas être convoqué pour le tournoi, sauf surprise. L’ancien Columérin, désormais sélectionneur, a maintenu sa confiance auprès du trio Marchand - Mauvaka - Barlot depuis la tournée en Australie en 2021.

Pierre Bourgarit claque un triplé, une rareté en Top 14 pour un talonneur ?